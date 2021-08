Un «avis d’expulsion» enregistré sur le domicile de Nancy Pelosi pour protester contre la fin du moratoire alors que des millions de personnes sont confrontées à l’itinérance

Un FAUX « avis d’expulsion » a été scotché au domicile de Nancy Pelosi pour protester contre la fin du moratoire fédéral, alors que des millions de personnes sont confrontées à l’itinérance.

Des dizaines de militants ont comparu samedi au domicile californien de Pelosi, quelques heures seulement avant l’expiration de la dernière prolongation du moratoire sur les expulsions.

Des militants ont protesté contre l’interdiction fédérale d’expulsion qui expire chez Nancy Pelosi Crédit : Rex

Les manifestants ont enregistré un «avis d’expulsion» au domicile de Pelosi à San Francisco Crédit : Twitter / @JackieFielder

« Cher Président Pelosi, vous êtes immédiatement averti que des millions d’Américains seront expulsés ce soir à l’expiration du moratoire sur les expulsions », indique l’avis.

La lettre demande ensuite à Pelosi de convoquer le Congrès à une session pour voter sur la prolongation du moratoire.

« Nous sommes au milieu de la deuxième pire vague de Covid à ce jour et ce n’est pas le moment de permettre aux expulsions de commencer », poursuit la lettre.

On ne sait pas si Pelosi était chez elle à San Francisco au moment de la manifestation.

MORATOIRE SUR LES EXPIRATIONS EXPIRÉ

Le moratoire a expiré samedi, laissant ceux qui ont eu du mal à payer leur loyer à être expulsés de leur maison alors que la variante delta du coronavirus se propage rapidement.

L’administration Biden a annoncé que le moratoire expirerait jeudi, malgré une tentative de le prolonger en raison de l’augmentation des infections aux États-Unis.

L’administration a déclaré que ses mains étaient liées après que la Cour suprême des États-Unis a signalé en juin que le moratoire ne serait pas prolongé au-delà de la fin juillet sans action du Congrès.

Vendredi, les législateurs de la Chambre ont tenté mais n’ont pas réussi à adopter un projet de loi visant à prolonger le moratoire, même pour quelques mois.

Le moratoire, mis en place par les Centers for Disease Control and Prevention en septembre pour tenter d’empêcher la propagation du coronavirus, est crédité du maintien de deux millions de personnes chez elles au cours de la dernière année alors que la pandémie a frappé l’économie, selon le Laboratoire d’expulsion de l’Université de Princeton.

Les moratoires sur les expulsions resteront en place à New York, New Jersey, Maryland, Illinois, Californie et Washington, DC, jusqu’à leur expiration plus tard cette année.

LES EXPULSIONS POURRAIENT COMMENCER LUNDI

Ailleurs, la fin du moratoire fédéral signifie que les expulsions pourraient commencer lundi, entraînant des années d’expulsions sur plusieurs semaines et inaugurant la pire crise du logement depuis la Grande Récession.

Vendredi, la Chambre des représentants a ajourné ses vacances d’été de sept semaines.

Pelosi a déclaré aux journalistes qu’il n’y avait « pas assez de temps » pour prendre des mesures concernant l’interdiction d’expulsion expirée.

Elle a appelé les Centers for Disease Control and Prevention, qui avaient introduit l’interdiction, à la prolonger.

Samedi, Pelosi a blâmé les républicains pour l’expiration du moratoire.

La présidente de la Chambre a déclaré qu’elle « menait une campagne incessante pour prolonger le moratoire sur les expulsions du CDC », et a déclaré que les républicains avaient agi par « pure cruauté » pour bloquer ses propositions.

« Face à cette obstruction partisane, les démocrates de la Chambre se joignent à POTUS pour exhorter les gouvernements des États et locaux à débourser immédiatement les 46,5 milliards de dollars d’aide au loyer d’urgence approuvée par le Congrès démocrate, afin que de nombreuses familles puissent éviter l’expulsion », a-t-elle écrit.