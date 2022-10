Un avis demandant aux femmes défenseurs de ne pas “arranger” les cheveux en audience publique à Pune suscite l’indignation

Le tribunal de district de Pune a publié un avis demandant aux femmes défenseurs de s’abstenir de “s’arranger les cheveux en audience publique”, ce qui a suscité l’indignation sur les réseaux sociaux. Partagée par l’avocate principale et militante Indira Jaising sur Twitter, l’avis disait : « On remarque à plusieurs reprises que les femmes avocates se coiffent en audience publique, ce qui perturbe le fonctionnement de la Cour. Par conséquent, les défenseurs des femmes sont par la présente avisés de s’abstenir d’un tel acte. » Jaising a écrit : « Wow maintenant regarde ! Qui est distrait par les femmes militantes et pourquoi ! » L’ordonnance était datée du 20 octobre.

L’avis a été retiré après avoir reçu des critiques, selon un rapport du barreau et de la magistrature. Des sources ont déclaré à Bar and Bench que l’avis visait uniquement à maintenir le décorum de la salle d’audience et ne blessait pas les sentiments.

“Est ce réel!!! Les personnes si facilement distraites devraient-elles être associées au système de justice ? » Un utilisateur de Twitter a demandé. “Rien sur les hommes avocats intimidant les femmes avocates (y compris les avocats principaux) en audience publique, mais les femmes avocats arrangeant leurs cheveux devant le tribunal perturbent le fonctionnement”, a tweeté un autre.

Le pouvoir d’entraver la justice est entre vos mains (ou vos cheveux ?), Mesdames. https://t.co/9ig20gN22t – Nimisha Jaiswal (@NimishJaiswal) 24 octobre 2022

Personne, absolument personne : Ce que les gens dans les tribunaux indiens imaginent quand nous nous arrangeons les cheveux après cette autoride chaotique au tribunal avec 5 dossiers : https://t.co/mkgmZWz0hL pic.twitter.com/ZpDTQjR10e — Priyangee প্রিয়াঙ্গী (@PinguicVerse) 24 octobre 2022

Est ce réel!!! Les personnes si facilement distraites devraient-elles être associées au système judiciaire ? https://t.co/1ggvY2WZLD – NANDITTTA BATRA (@ nanditta11) 24 octobre 2022

Rien sur les hommes avocats intimidant les femmes avocats (y compris les avocats principaux) en audience publique, mais les femmes avocats arrangeant leurs cheveux devant le tribunal perturbent le fonctionnement. ‍♀️ https://t.co/4F0ZhXU3Ca — Nupur Thapliyal (@nupur_0111) 24 octobre 2022

Tu arranges tes cheveux, les hommes ont un problème

Tu portes une burqa, les hommes ont un problème

Tu choisis de ne pas porter de burqa, les hommes ont un problème

Les hommes avaient et continueront d’avoir un problème avec tout ce qu’une femme fait,

Alors femmes debout ! https://t.co/KDk3q9BTMM — Voldemort (@z29630401) 24 octobre 2022

Lors d’un incident similaire plus tôt cette année, la juge Rekha Palli a été appelée à plusieurs reprises «monsieur» lorsqu’elle entendait une affaire devant la haute cour de Delhi. Cependant, le juge Palli n’a pas tardé à fermer l’avocat qui se référait ainsi à elle. Live Law a rapporté que le juge Palli avait répondu en disant : « Je ne suis pas monsieur. J’espère que vous pourrez comprendre cela.

L’avocat s’est ensuite excusé, mais son explication n’a pas non plus plu aux internautes. Il a dit qu’il avait fait le faux pas à cause de la “chaise sur laquelle (elle) était assise”. Le juge Palli a riposté, déclarant que l’explication rendait la situation encore pire, s’il était d’avis que la présidence est réservée aux « messieurs ». Elle lui a demandé si les membres plus jeunes n’étaient pas disposés à arrêter la différenciation, quel espoir pouvait-on nourrir des générations à venir.

