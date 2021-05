Un avis de guet pour Sushil Kumar peut décourager les parents de pousser les enfants à la lutte, déclare l’entraîneur

Un « avis de surveillance » de la police de Delhi pour un lutteur décoré Sushil Kumar, Le seul double médaillé olympique individuel de l’Inde, en lien avec le meurtre d’un lutteur la semaine dernière, pourrait inciter les parents à repenser à encourager leurs enfants à se lancer dans ce sport, a déclaré l’ancien médaillé de bronze junior mondial Virender Kumar. Sushil, employé des chemins de fer indiens, est au centre des préoccupations car il est affecté en tant qu’officier en service spécial (OSD) au stade Chhattrasal, où la bagarre aurait eu lieu. L’ancien lutteur international gréco-romain Sagar Dhankar, 23 ans, est décédé le 4 mai après qu’un groupe de lutteurs l’aurait battu, soit à l’intérieur du stade, soit autour de celui-ci.

Selon la police de Delhi, Sushil est en fuite. «Un avis de surveillance a été émis pour Sushil Kumar», a déclaré lundi à IANS le Dr Guriqbal Singh Sidhu, commissaire adjoint supplémentaire de la police (nord-ouest de Delhi).

Virender, qui a remporté le bronze de 58 kg en nage libre au Championnat du monde junior 1992, s’inquiète de l’implication de l’affaire sur la lutte, en particulier sur les jeunes qui veulent faire carrière dans ce sport.

«Les parents auraient peur d’envoyer leurs jeunes enfants s’entraîner. Les personnes âgées de la famille réfléchiraient certainement à deux fois avant d’envoyer des jeunes dans des salles de lutte pour s’entraîner car personne ne voudrait que leurs enfants fassent partie d’une mauvaise compagnie et portent une mauvaise réputation à la famille », a déclaré Virender à IANS.

«Lorsque Sushil a remporté sa première médaille olympique, une médaille de bronze aux Jeux olympiques de 2008 à Pékin, cela a changé la mentalité des lutteurs indiens; ils pensaient qu’eux aussi pouvaient gagner des médailles au niveau mondial. Mais si une star comme le nom de Sushil est apparue dans une controverse majeure et que la police de Delhi a émis un avis de vigilance contre lui, cela enverrait un mauvais message aux lutteurs en herbe. Si les jeunes athlètes ne sont pas disciplinés, ils ne deviendront jamais de bons joueurs ou de bons citoyens », a déclaré l’entraîneur de 50 ans.

Virender entretient une relation de longue date avec Sushil, le beau-père du médaillé olympique, Satpal, et le Chhattrasal Stadium, le centre de lutte du nord-ouest de Delhi. Virender est également le mari de la sœur de Satpal. En tant que lutteur, il a appris ses premières leçons au stade Chhattrasal et a ensuite été affecté au même endroit en tant qu’entraîneur. Mais, il semble s’être brouillé avec Sushil, l’OSD au stade, et a été transféré dans une autre école de l’est de Delhi en août de l’année dernière. « C’est bien pour moi que je sois hors du stade Chhatrasal », a-t-il déclaré.

Selon Virender, les installations de lutte au stade Chhatrasal ont été installées en 1988. «La première pierre de la lutte au stade Chhatrasal a été posée par le médaillé d’or des Jeux asiatiques de 1982, Satpal Singh. Il y avait cinq ou six lutteurs dans le premier groupe. J’étais l’un d’entre eux », a-t-il souligné.

Virender, ancien médaillé national, travaille depuis un certain temps avec le gouvernement de Delhi en tant qu’entraîneur. Il est blessé alors que le stade Chhatrasal, qui l’a accueilli ainsi que plusieurs lutteurs internationaux, a été embourbé dans cet incident peu recommandable impliquant l’un des lutteurs les plus titrés de l’Inde.

Virender a déclaré qu’il y avait actuellement plus de 200 lutteurs inscrits dans le groupe d’âge des 10 à 15 ans au stade Chhatrasal. « Certains lutteurs seniors comme Ravi Dahiya et Sumit Malik, qui se sont qualifiés pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo, s’entraînent également au stade », a-t-il déclaré.

Dans le but de renforcer l’écosystème du sport au sein du ministère de l’Éducation de Delhi, Sushil a rejoint en 2015 le gouvernement de Delhi sur délégation des chemins de fer indiens en tant qu’OSD. Son bureau était au stade Chhatrasal. « Mais son [Sushil] les décisions administratives n’étaient pas acceptables pour plusieurs lutteurs et ils ont quitté le stade pour s’entraîner ailleurs », a affirmé Virender.

Après avoir décroché le bronze aux Jeux olympiques de 2008, Sushil, maintenant âgé de 37 ans, a décroché l’argent aux Jeux olympiques de Londres de 2012. Il a également remporté l’or au Championnat du monde de Moscou 2010 et trois médailles d’or aux Jeux du Commonwealth, en 2010, 2014 et 2018.

