Un avion United largue des débris au-dessus du Colorado et atterrit en toute sécurité à Denver

Un avion de United Airlines qui a rencontré des problèmes de moteur samedi a atterri en toute sécurité à Denver après avoir largué des débris dans plusieurs quartiers de Broomfield, au Colorado.

Le vol United 328 a décollé de l’aéroport international de Denver à 12 h 49 samedi en direction de l’aéroport international Daniel K. Inouye à Honolulu, selon FlightAware.com. L’avion, un Boeing 777, avait des problèmes de moteur et est rentré en toute sécurité à l’aéroport de Denver vers 13h30, a déclaré le porte-parole de l’aéroport, Alex Renteria, à USA TODAY.

Renteria a déclaré qu’aucune blessure n’avait été signalée, mais qu’elle n’avait pas de détails sur les informations faisant état de débris provenant de l’extérieur de l’avion tombant du ciel et atterrissant dans la cour d’une personne.

Il y avait 231 passagers et 10 membres d’équipage à bord.

Broomfield, Colorado, police dit sur Twitter que des débris sont tombés dans plusieurs quartiers vers 13 h et ont conseillé aux gens de ne pas les toucher ni de les déplacer afin que le National Transportation Safety Board puisse enquêter.

« Le vol 328 de Denver à Honolulu a connu une panne moteur peu de temps après le départ, est rentré sain et sauf à Denver et a été accueilli par des équipes d’urgence par mesure de précaution. Aucun blessé n’a été signalé à bord et nous partagerons plus d’informations dès qu’elles seront disponibles », porte-parole de United David Gonzalez a déclaré dans un communiqué.

La police de Broomfield a tweeté une image montrant ce qui semble faire partie de la couverture extérieure du moteur à réaction de l’avion. Une autre image montrait des débris éparpillés sur un champ de gazon à Commons Park.

L’avion a atterri en toute sécurité samedi après avoir subi une panne du moteur droit peu de temps après le décollage, selon la Federal Aviation Administration.

« La FAA est au courant des rapports de débris à proximité de la trajectoire de vol de l’avion. Veuillez contacter les autorités locales et la compagnie aérienne pour plus d’informations sur les passagers », a déclaré l’agence de transport dans un communiqué.

Le NTSB sera en charge de l’enquête et fournira des mises à jour supplémentaires, a ajouté la FAA.