Un avion transportant une cargaison « dangereuse » et exploité par une compagnie aérienne ukrainienne s’écrase en Grèce | Nouvelles du monde

Un avion-cargo exploité par une compagnie aérienne ukrainienne et transportant 12 tonnes de “matières dangereuses” s’est écrasé dans le nord de la Grèce.

Les habitants ont rapporté avoir vu une boule de feu et entendu des explosions pendant deux heures après la chute de l’avion Antonov près de la ville de Kavala.

L’avion An-12 de l’ère soviétique se dirigeait de la Serbie vers la Jordanie, selon les autorités grecques de l’aviation civile.

Les médias grecs ont rapporté que huit personnes se trouvaient à bord de l’avion et qu’il transportait 12 tonnes de “matières dangereuses”, principalement des explosifs.

Cependant, les responsables ont déclaré qu’ils n’avaient aucune information spécifique sur la cargaison et ont fourni un nombre variable de personnes à bord.

Débris éparpillés sur le site du crash



L’autorité grecque de l’aviation civile a déclaré que le pilote avait réussi à alerter les autorités d’un problème dans l’un des moteurs de l’avion et qu’il avait eu le choix d’atterrir dans les aéroports de Thessalonique ou de Kavala, et il avait opté pour Kavala, qui était plus proche, disant qu’il avait faire un atterrissage d’urgence.

Cependant, la communication avec l’avion a cessé presque immédiatement après et l’avion s’est écrasé à environ 40 km à l’ouest de l’aéroport.

“Nous entendions des explosions jusqu’à il y a quelques minutes”, a déclaré Filippos Anastassiadis, maire de la municipalité de Paggaio, un peu plus d’une heure après la chute de l’avion.

“Je suis à environ 300 mètres du site de l’accident.”

L’un des adjoints de M. Anastassiadis a déclaré à la chaîne de télévision publique ERT que des explosions avaient été entendues pendant deux heures après l’accident.