Un avion transportant des travailleurs de Rio Tinto vers une mine de diamants s’écrase au Canada, faisant des morts

Un petit avion transportant des travailleurs de Rio Tinto vers la mine de diamants Diavik de l’entreprise, dans les Territoires du Nord-Ouest canadiens, s’est écrasé peu après le décollage, faisant plusieurs morts.

L’avion – identifié par le Bureau de la sécurité des transports du Canada comme étant un BAE Jetstream – a été retrouvé près de la rivière des Esclaves après avoir quitté Fort Smith mardi matin, selon Reuters.

“Je voudrais exprimer notre plus profonde sympathie aux familles, amis et proches de ceux qui ont été touchés par cette tragédie”, a déclaré le directeur général de Rio Tinto, Jakob Stausholm, dans un communiqué. “En tant qu’entreprise, nous sommes absolument dévastés par cette nouvelle et offrons tout notre soutien à nos employés et à la communauté qui sont en deuil aujourd’hui.”

Rio Tinto a déclaré que l’accident avait fait des « morts » et Stausholm a ajouté que la société travaillait en étroite collaboration avec les autorités dans le cadre de l’enquête.

L’avion qui s’est écrasé était immatriculé auprès de Northwestern Air Lease, qui répertorie sur son site Internet deux types d’avions BAE Jetstream pouvant transporter jusqu’à 19 passagers, rapporte Reuters.

“L’impact de cet incident se fait sentir sur tout le territoire”, a déclaré RJ Simpson, premier ministre des Territoires du Nord-Ouest, dans un communiqué. « Les personnes que nous avons perdues n’étaient pas seulement des passagers d’un avion : elles étaient des voisins, des collègues, des amis et des proches. Leurs histoires et leurs contributions à nos communautés ne seront pas oubliées.

Le coroner en chef des territoires a déclaré que les autorités ne fourniraient pas d’informations supplémentaires sur l’accident tant que les plus proches parents n’en seraient pas informés, selon Reuters.

Sur son site Internet, Rio Tinto indique qu’à environ 125 milles au sud du cercle polaire arctique, « au fond du lac de Gras, dans les Territoires du Nord-Ouest du Canada, se trouvent certains des diamants les plus beaux et les plus recherchés au monde.

« La mine de diamant Diavik, que nous possédons et gérons, comprend quatre cheminées diamantifères que nous exploitons en utilisant une combinaison d’exploitation à ciel ouvert et d’exploitation souterraine », indique-t-on. “Nos diamants de Diavik sont de superbes pierres précieuses blanches, produites selon les normes de sécurité et d’intégrité les plus élevées possibles.”

L’accident s’est produit un jour après un accident d’hélicoptère en Colombie-Britannique fait 3 morts.