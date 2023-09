Un avion transportant des touristes américains s’écrase au Brésil, tuant les 14 personnes à bord

Un avion transportant des touristes américains s’est écrasé au Brésil, tuant les 14 personnes à bord.

Des rapports horribles ont fait surface selon lesquels des touristes américains seraient transportés vers la région de Barcelos, en Amazonas.

Un avion s’est écrasé au Brésil, tuant les 14 personnes à bord, dont des touristes américains. Crédit : Portail Remador

Un secrétaire de la Défense Civile de l’État d’Amazonas a confirmé la tragédie.

L’accident s’est produit à environ 200 milles de la capitale de l’État.

Le maire de Barcelos, Edson de Paula Rodrigues Mendes, a confirmé à CNN Brésil que l’avion de taille moyenne a tué 12 touristes à bord, ainsi qu’un pilote et un copilote, selon Reuters.

