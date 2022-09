Un avion survolant la ville du Mississippi menace de s’écraser (police)

TUPELO, mademoiselle –

Un avion volé a survolé le nord du Mississippi samedi matin et la police a déclaré avoir évacué un magasin Walmart après que le pilote ait menacé de s’y écraser.

Le département de police de Tupelo a déclaré dans un message sur Facebook que le Walmart et un dépanneur à proximité avaient été évacués. L’avion a commencé à survoler Tupelo, Mississippi, vers 5 heures du matin. Il était toujours dans les airs environ quatre heures plus tard, mais s’était envolé de Tupelo et tournait au-dessus d’une autre communauté à proximité.

La police a déclaré avoir pris contact directement avec le pilote.

“Les citoyens sont priés d’éviter cette zone jusqu’à ce qu’un feu vert soit donné”, a écrit la police. “Avec la mobilité d’un avion de ce type, la zone de danger est beaucoup plus grande que même Tupelo.”

Les autorités pensent que l’avion – un Beechcraft King Air C90A – a été volé et s’efforcent de déterminer si le pilote qui menace de faire s’écraser l’avion est un employé d’un aéroport local, ont déclaré à l’Associated Press deux personnes informées à ce sujet. Plusieurs agences fédérales, dont le Département de la sécurité intérieure, sont désormais impliquées dans l’enquête et s’efforcent de discerner un motif, ont déclaré les gens.

Les enquêteurs continuaient de surveiller la trajectoire du vol et étaient en communication avec le pilote, ont indiqué les sources.

Un porte-parole de la Federal Aviation Administration a déclaré que l’agence était au courant du vol et se coordonnait avec les forces de l’ordre locales.

Les forces de l’ordre ont déclaré au Northeast Mississippi Daily Journal peu après 8 heures du matin que l’avion avait quitté l’espace aérien autour de Tupelo et volait près d’une usine de fabrication Toyota à Blue Springs, à proximité.

Un service de suivi des vols en ligne a montré l’avion serpentant dans le ciel et suivant une trajectoire en boucle.

“Les forces de l’ordre de l’État et les responsables des urgences suivent de près cette situation dangereuse”, a écrit le gouverneur Tate Reeves sur Twitter. “Tous les citoyens doivent être en alerte et au courant des mises à jour du département de police de Tupelo.”

Leslie Criss, rédactrice en chef d’un magazine qui vit à Tupelo, s’est réveillée tôt et regardait la situation à la télévision et sur les réseaux sociaux. Plusieurs de ses amis étaient à l’extérieur en train de regarder l’avion tourner au-dessus de sa tête.

“Je n’ai jamais rien vu de tel dans cette ville”, a déclaré Criss à l’Associated Press. “C’est une façon effrayante de se réveiller un samedi matin.”

L’ancien représentant de l’État, Steve Holland, directeur de pompes funèbres à Tupelo, a déclaré avoir reçu des appels de familles préoccupées par l’avion.

“L’un d’eux a appelé et a dit:” Oh, mon Dieu, devons-nous annuler les funérailles de ma mère? “”, A déclaré Holland. “Je leur ai juste dit, ‘Non, la vie va continuer.”‘