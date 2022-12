Un avion soupçonné de transporter Griner atterrit aux États-Unis

SAN ANTONIO (AP) – Un avion censé transporter Brittney Griner a atterri aux États-Unis tôt vendredi, près de 10 mois après que la star du basket-ball a été détenue en Russie et est devenue l’Américain le plus en vue emprisonné à l’étranger.

Griner a été échangé contre le célèbre marchand d’armes Viktor Bout. Un avion censé la transporter a atterri à Joint Base San Antonio-Lackland au Texas.

L’accord a atteint un objectif majeur pour le président Joe Biden – mais n’a pas réussi à obtenir la liberté d’un autre Américain, Paul Whelan, qui est emprisonné depuis près de quatre ans.

L’autorisation de Biden de libérer Bout, le criminel russe autrefois surnommé “le marchand de la mort”, a souligné l’urgence accrue à laquelle son administration était confrontée pour ramener Griner à la maison, en particulier après la récente résolution de son affaire pénale pour trafic de drogue et son transfert ultérieur dans un établissement pénitentiaire. colonie.

Griner, qui a également joué au basket professionnel en Russie, a été arrêtée dans un aéroport là-bas après que les autorités russes ont déclaré qu’elle transportait des cartouches de vape contenant de l’huile de cannabis. Avant sa condamnation, le département d’État américain a déclaré Griner « détenue à tort » – une accusation que la Russie a fermement rejetée.

Griner est une double médaillée d’or olympique, la star du basket-ball All-American de l’Université Baylor et de Phoenix Mercury. Son statut de femme noire ouvertement homosexuelle, enfermée dans un pays où les autorités ont été hostiles à la communauté LBGTQ, a injecté une dynamique raciale, de genre et sociale dans sa saga juridique et a attiré une attention sans précédent sur la population de détenus injustifiés.

Le ministère russe des Affaires étrangères a confirmé l’échange, affirmant dans un communiqué diffusé par les agences de presse russes que l’échange avait eu lieu à Abou Dhabi et que Bout avait été rapatrié par avion.

Biden s’est entretenu par téléphone avec Griner. Des responsables américains ont déclaré qu’elle se verrait proposer des services médicaux et des conseils spécialisés.

En libérant Bout, les États-Unis ont libéré un ancien lieutenant-colonel de l’armée soviétique que le ministère de la Justice a décrit comme l’un des marchands d’armes les plus prolifiques au monde. Il a été arrêté en Thaïlande en 2008 et extradé vers les États-Unis en 2010.

Bout purgeait une peine de 25 ans pour avoir comploté en vue de vendre des dizaines de millions de dollars d’armes qui, selon les responsables américains, devaient être utilisées contre des Américains.

Après l’arrestation de Griner à l’aéroport Sheremetyevo de Moscou en février, elle a plaidé coupable en juillet mais a quand même été jugée car admettre sa culpabilité dans le système judiciaire russe ne met pas automatiquement fin à une affaire.

Elle a reconnu devant le tribunal qu’elle possédait des bidons d’huile de cannabis, mais a déclaré qu’elle n’avait aucune intention criminelle et qu’elle les avait accidentellement emballés. Son équipe de défense a présenté des déclarations écrites selon lesquelles on lui avait prescrit du cannabis pour traiter la douleur.

___

Tucker a rapporté de Washington.

Lekan Oyekanmi et Eric Tucker, Associated Press