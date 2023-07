Un avion s’écrase dans une montagne isolée au Canada, tuant six personnes | Nouvelles du monde

Les autorités disent qu’elles enquêtent sur la cause de l’accident près de Calgary, en Alberta (Photo: Getty) Six personnes sont mortes après la chute d’un avion du ciel en Canada. La police de Calgary a confirmé que l’incident s’était produit juste à l’ouest de la ville, dans les montagnes de l’Alberta, après avoir décollé la nuit précédente de l’aéroport de Springbank. Le pilote avait cinq passagers à bord. Voyageant à bord d’un Piper PA-32 monomoteur, ils étaient à destination de Salmon Arm dans la province voisine de la Colombie-Britannique. Les responsables affirment que l’avion a été signalé en retard à 1 h du matin samedi et qu’un avion Hercules de l’Aviation royale canadienne a été rapidement dépêché pour rechercher l’avion manquant. L’équipe de recherche l’a localisé en traçant un émetteur de localisation d’urgence jusqu’au mont Bogart, où il a été confirmé qu’aucun n’avait survécu à l’accident. Un porte-parole du Bureau de la sécurité des transports a déclaré que l’agence enquêtait sur l’incident. Il rappelle le crash tragique d’un petit avion transportant un « veux-tu m’épouser ? bannière il y a deux ans. L’avion Cessna 172 de 1974 traînait le message au-dessus de Montréal lorsqu’il a pris feu et s’est écrasé dans le parc Dieppe de la ville. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo L’avion se dirigeait vers Salmon Arm en Colombie-Britannique et a été signalé en retard à 1 h du matin samedi (Photo: Getty) L’avion en chute libre a été observé par des fêtards au festival de musique Osheaga Get Together situé à proximité. Les preuves récupérées sur le site de l’accident ont montré que l’avion a rebondi lors de l’impact et a tourné avant de s’arrêter. Un passager est décédé et le pilote, Gian Piero Ciambella, a été blessé. Il avait déjà remporté un prix pour un « exploit de pilotage extraordinaire » après avoir effectué un atterrissage d’urgence dans la ville lorsque son moteur a calé lors d’un vol en 2016. Plus: Tendance

Plus tôt cette semaine, deux pilotes sont également morts après que leur avion – soit dit en passant, considéré comme un engin Canadair – s’est écrasé sur une colline alors qu’il combattait des incendies de forêt qui faisaient rage sur l’île grecque d’Evia, près d’Athènes. Les habitants ont raconté à Metro comment une tragédie presque identique – encore une fois, impliquant un avion Canadair, et coûtant également la vie à deux hommes – s’est produite il y a près de quinze ans jour pour jour. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

window.fbApi = (fonction () { var fbApiInit = false ; var en attenteReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = en attenteReady.length ; for (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = fonction (cb) { si (fbApiInit) { cb(); } else { en attenteReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = fonction () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded } ; })(); (fonction () { fonction injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = vrai ; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js" ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {une fois : vrai, passif : vrai}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();Lien source