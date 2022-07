Un avion s’écrase dans la mer de Californie – juste devant 600 sauveteurs qui organisent une compétition sur la plage | Nouvelles américaines

Une vidéo a émergé d’un avion s’écrasant dans la mer au large d’une plage californienne… juste devant un concours pour 600 sauveteurs.

L’avion léger a plongé dans l’eau, s’est retrouvé perpendiculaire, le nez dans les vagues, avant de se poser à l’endroit.

L’impact s’est produit sur une étendue de plage où environ 600 gardes juniors montraient leurs compétences.

Incroyablement, l’avion a heurté la mer entre les manches de compétition, donc personne n’était dans l’eau à ce moment-là.

Les images montraient un sauveteur en uniforme vêtu d’un short rouge distinctif se précipitant dans l’eau avec une planche de sauvetage.

Deux sauveteurs juniors, Jake Shaffer et Aidan – qui n’ont pas donné de nom de famille – se sont précipités à la mer.

Image:

Jake Shaffer, à gauche, et Aidan



S’adressant à NBC News, Aidan a déclaré: “Jake dit:” OK, cours! Alors je commence à courir vers la ligne de flottaison où se trouve l’avion et il attrape une planche.”

M. Shaffer a décrit le pilote comme un jeune homme portant une chemise en flanelle.

Le sauveteur a déclaré: “Quand il est monté sur ma planche, il avait une petite coupure à la tête.

“Je n’arrêtais pas de lui demander, ‘bonjour, monsieur? Ça va?’

“Nous étions juste en train de passer en revue ces choses dans le capitaine pour essayer d’obtenir des informations sur la personne. Qu’est-ce qui aurait pu se passer. Il ne voulait pas parler. Il était assis là, figé sur le tableau.”

Image:

Photo : AP



Les seniors ont dit aux jeunes de rester sur le rivage pendant que les professionnels se précipitaient sur les lieux de l’accident, à environ 27 mètres du rivage.

Corinne Baginski, dont la fille de 17 ans était en compétition, a confirmé que l’avion – qui semblait être un Piper Cub – ne s’était pas écrasé pendant que les gens nageaient.

Le pilote a semblé sortir de l’avion par lui-même, et a ensuite été vu à l’arrière d’un véhicule de sauveteur, et a été transporté à l’hôpital avec des bosses et des ecchymoses selon un porte-parole de Huntington Beach à Los Angeles.

La Federal Aviation Administration enquête sur l’accident.