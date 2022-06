Un avion s’écrase à l’aéroport de Miami et s’enflamme après la panne du train d’atterrissage | Nouvelles américaines

Un avion transportant 126 personnes a pris feu après avoir été contraint de s’écraser à l’aéroport international de Miami lorsque son train d’atterrissage avant est tombé en panne.

Le vol Red Air arrivait de Saint-Domingue, en République dominicaine, mardi lorsqu’il a dérapé le long de la piste, a déchiré une tour de communication et s’est immobilisé sur l’herbe.

Des vidéos et des images partagées sur les réseaux sociaux montraient l’avion MD-82 avec le nez brisé et un incendie sous son aile gauche.

On pouvait voir les passagers évacuer en marchant le long de l’aile droite de l’avion et en s’enfuyant en toute sécurité.

Trois personnes ont été transportées à l’hôpital pour être soignées pour des blessures mineures.

Des images de journaux télévisés ont montré que l’avion semblait s’être immobilisé à côté d’une piste et que l’avion et une zone tout autour étaient apparemment aspergés de produits chimiques de pompiers blancs.

Au moins trois véhicules de pompiers étaient positionnés à proximité.

« Je pensais que j’allais mourir, en fait », a déclaré Paola Garcia CBSMiami. « Il y avait un vieil homme à côté de moi et je le serrais dans mes bras. C’était horrible.

« Nous nous cognions d’un côté à l’autre et toutes les fenêtres se brisaient et puis tout allait bien. Ensuite, les gens ont commencé à courir et à courir et j’aime sauter et commencer à courir parce qu’il y avait du feu et tout ça. »

Les responsables de l’aéroport ont déclaré dans un tweet que l’effondrement du train d’atterrissage avant dans le nez de l’avion semblait être la cause de l’incendie.

Le National Transportation Safety Board a annoncé sur Twitter qu’une équipe enquêterait sur l’incendie.