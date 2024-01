Un avion russe transportant 65 prisonniers de guerre ukrainiens s’écrase près de l’Ukraine

Un avion de transport militaire qui, selon la Russie, transportait 65 Prisonniers de guerre ukrainiens s’est écrasé mercredi matin dans une région russe proche de l’Ukraine.

On ne sait pas exactement ce qui a causé l’accident dans la région de Belgorod ni si quelqu’un a survécu. L’Associated Press n’a pas pu confirmer qui se trouvait à bord de l’avion et les Ukrainiens n’ont pas fait de commentaire dans l’immédiat.

Une commission militaire spéciale était en route vers le lieu du crash, a indiqué le ministère russe de la Défense.

L’agence de presse officielle russe RIA Novosti, citant le ministère, a rapporté que les prisonniers de guerre étaient transportés vers la région frontalière pour un échange de prisonniers.

S’exprimant lors de son appel matinal avec les journalistes, le porte-parole du président Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter l’accident car il ne disposait pas de suffisamment d’informations à ce sujet.

L’armée de l’air russe a souffert une série de crashs que certains observateurs ont attribué à un nombre plus élevé de vols en raison des combats en Ukraine.

Sept cents jours après l’entrée des forces du Kremlin en Ukraine, la ligne de front de 1 500 kilomètres (930 milles) est en grande partie statique en raison d’un temps glacial. Alors que les deux camps cherchent à reconstituer leurs stocks d’armes, la guerre s’est récemment concentrée sur des frappes à longue portée.

Plus tôt, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy avait déclaré qu’un important Attaque de missile russe mardi, 18 personnes ont été tuées et 130 blessées.

Le barrage, employant plus de 40 missiles balistiques, de croisière, anti-aériens et guidés, a touché 130 bâtiments résidentiels dans trois villes ukrainiennes, « toutes des maisons ordinaires », a déclaré Zelensky sur X, anciennement Twitter.

L’offensive russe, qui comprenait des cibles dans la capitale Kiev et la deuxième plus grande ville de Kharkiv, a été la plus lourde depuis des semaines et a donné du poids aux appels de Zelensky aux alliés occidentaux pour qu’ils fournissent davantage d’aide militaire.

“Cette année, la principale priorité est de renforcer la défense aérienne pour protéger nos villes et villages, ainsi que de défendre les positions de première ligne”, a déclaré Zelensky mardi soir.

Les analystes affirment que la Russie a stocké des missiles pour poursuivre sa campagne hivernale de bombardements aériens, tandis que l’Ukraine a cherché à frapper à l’intérieur de la Russie avec de nouveaux types de drones.

La Russie pourrait avoir utilisé des missiles leurres lors de l’attaque de mardi dans le but d’ouvrir des trous dans la défense aérienne de l’Ukraine, a déclaré un groupe de réflexion américain.

L’Institut pour l’étude de la guerre, basé à Washington, a déclaré que Moscou tenterait probablement d’acquérir davantage de missiles balistiques auprès de pays étrangers, notamment de l’Iran et de la Corée du Nord, car ils pourraient être plus efficaces dans certaines circonstances.

Un nouveau barrage de missiles russes S-300 a frappé mardi soir des quartiers résidentiels de Kharkiv, blessant neuf personnes et endommageant des bâtiments résidentiels, a déclaré le gouverneur régional Oleh Syniehubov.

La Russie nie que ses forces frappent des zones civiles, bien qu’il y ait des preuve substantielle du contraire.

Dans le même temps, le ministère russe de la Défense a déclaré que les défenses aériennes avaient abattu quatre drones ukrainiens au-dessus de la région d’Orel, dans l’ouest de la Russie, tôt mercredi.

Le maire d’Orel, Yuri Parakhin, a déclaré que plusieurs drones avaient été abattus au-dessus de la ville. Selon lui, il n’y a pas eu de victimes, mais des fenêtres ont été brisées dans plusieurs immeubles d’habitation de la ville.

Un autre drone ukrainien a été abattu mercredi matin au-dessus de la région frontalière de Belgorod, selon le gouverneur régional Viatcheslav Gladkov. Il a indiqué qu’il n’y avait eu ni victime ni dégât.

Les alliés de l’Ukraine ont promis de continuer à envoyer des colis d’aide militaire, même si leurs les ressources sont épuisées. L’aide des États-Unis, de loin le principal fournisseur de l’Ukraine, a également se heurter à des obstacles politiques.

Le ministère allemand de la Défense a annoncé mercredi son intention d’envoyer en Ukraine six hélicoptères multirôles SEA KING Mk41 provenant des stocks de la Bundeswehr.

Depuis le début de la guerre, les livraisons militaires allemandes se sont élevées à environ 6 milliards d’euros (6,52 milliards de dollars), y compris d’importants systèmes anti-aériens et de défense aérienne, a indiqué le gouvernement.

Cette histoire a été mise à jour pour corriger le fait que Zelenskyy a parlé du bilan des victimes des frappes de missiles mardi soir, et non mercredi.

