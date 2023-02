Un avion russe transportant 321 touristes s’enflamme à 200 km/h

Une forte détonation a été entendue quelques instants avant que l’aile ne prenne presque complètement feu alors que l’avion tentait de décoller de Phuket et se dirigeait vers la Russie (Photo : Igor Zhorov) Les passagers d’un avion de tourisme russe à Phuket ont craint pour leur vie lorsqu’un moteur a pris feu et que des pneus ont explosé au décollage. Le Boeing 767-306ER a pris feu alors qu’il quittait l’aéroport de Phuket en direction de Moscou et transportait environ 300 touristes et 12 membres d’équipage. Toutes les personnes à bord de l’avion ont été évacuées et on leur a dit qu’elles devaient attendre un nouveau vol. Des images et des images dramatiques ont montré l’avion touché par un incendie soudain en raison d’une “surtension du moteur”. Il y a eu des rapports d’un “fort bruit” lors de l’urgence au décollage. Le train d’atterrissage s’est également enflammé du même côté droit de l’avion lorsque l’avion a interrompu son départ, a-t-on rapporté. On soupçonne que les compagnies aériennes russes prennent des raccourcis en matière de sécurité et cherchent à exploiter des avions vieillissants sans entretien approprié à la suite des sanctions occidentales sévères concernant la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine.



Le train d’atterrissage a explosé et s’est enflammé alors que l’avion tentait de décoller (Photo: east2west news)



Environ 300 passagers ont été évacués avec les membres d’équipage après que l’avion a pris feu (Photo: east2west news) L’avion de 26 ans exploité par la compagnie charter Azur Air se dirigeait vers la capitale russe, et parmi ceux qui volaient figuraient les familles d’hommes qui se cachaient du décret de mobilisation de Poutine. Certains avaient laissé leurs hommes en Thaïlande – considérée comme un pays «ami» par la Russie – au milieu des soupçons d’un nouveau cycle de conscription. D’autres hommes rentraient en Russie après avoir manqué d’argent, malgré la crainte qu’ils ne soient mobilisés dans une nouvelle campagne de recrutement forcé redoutée et envoyés au front. Les compagnies aériennes russes ont déclaré: «Les spécialistes techniques des compagnies aériennes ont déjà commencé à travailler pour éliminer les dysfonctionnements. “Les passagers du vol ZF-3604 bénéficieront d’un hôtel, de repas chauds et de boissons non alcoolisées en attendant le départ pour Moscou.” Les passagers ont été informés qu’ils voleraient désormais dimanche sur un avion de remplacement. “Les vacances continuent”, a posté l’un d’eux. “Au début, le décollage était normal”, a déclaré un passager à Izvestia. «Mais ensuite il y a eu une montée subite et j’ai entendu un bruit de crépitement. “Lorsque les passagers ont quitté l’avion, il était clair que le train d’atterrissage de l’avion était endommagé.” Un rapport a indiqué que l’avion était sur le point de décoller à 120 mph lorsque des problèmes sont survenus. Mercredi, un haut responsable de l’aviation russe a déclaré que les avions de ligne de fabrication occidentale – qui ne sont pas actuellement en service normal en Russie en raison de sanctions – peuvent être utilisés jusqu’en 2030. Plus: Nouvelles

“Je suis convaincu qu’il n’est pas devenu plus dangereux de voler – et cela n’a rien à voir avec la présence ou l’absence de pièces de rechange d’origine”, a déclaré le directeur de l’Agence fédérale russe du transport aérien, Alexander Neradko. Il a exigé que les gens cessent de qualifier de «cannibalisation» la façon dont les avions continuent de voler en Russie en utilisant des pièces de rechange d’autres avions. “Il est apparu à la demande de ceux qui n’ont jamais travaillé dans l’aviation civile et qui ne sont pas conscients du fait que la pratique consistant à échanger des pièces de rechange utilisables d’un avion à l’autre a toujours été répandue, même à l’époque soviétique”, a-t-il affirmé. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (fonction () { var fbApiInit = false ; var en attenteReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = en attenteReady.length ; for (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = fonction (cb) { si (fbApiInit) { cb(); } else { en attenteReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = fonction () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded } ; })(); (fonction () { fonction injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = vrai ; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js" ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {une fois : vrai, passif : vrai}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })(); Lien source