Un avion russe s’écrase transportant des prisonniers de guerre ukrainiens – Moscou

L’agence de presse Ria Novosti a indiqué que neuf autres personnes se trouvaient à bord de l’avion, dont six membres d’équipage.

Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux montre un avion s’écraser suivi d’une explosion et d’une boule de feu près du village de Yablonovo, à 70 km au nord-est de la ville de Belgorod, vers 11h00 heure locale (08h00). GMT).

Le gouverneur régional de la région russe de Belgorod, Viatcheslav Gladkov, a déclaré que l’avion s’était écrasé dans un champ à proximité d’une zone résidentielle et que toutes les personnes à bord étaient mortes.

L’état-major ukrainien a déclaré à la BBC ukrainienne qu’il ne disposait pas d’informations précises sur la situation et qu’il enquêtait sur les circonstances.

“Il ne peut plus être question désormais d’un autre [prisoner] échanges”, a déclaré M. Kartapolov à la télévision russe.

L’Ukraine et la Russie ont participé à de nombreux échanges de prisonniers depuis le début de la guerre.

Le plus grand échange jusqu’à présent a eu lieu au début du mois, lorsque l’Ukraine a libéré 248 prisonniers de guerre russes et que la Russie a libéré 230 personnes dans le cadre d’un accord négocié par les Émirats arabes unis.

Plus de 8 000 Ukrainiens, civils et militaires, sont toujours détenus par la Russie, selon le QG ukrainien de coordination pour le traitement des prisonniers de guerre, qui affirme que des dizaines de milliers d’autres sont toujours portés disparus.

Belgorod, située à environ 40 km au nord de la frontière avec l’Ukraine, a subi des dizaines de victimes à cause des frappes aériennes et des drones depuis le début de la guerre en Ukraine.

En décembre, 25 personnes ont été tuées et 100 autres blessées à la suite d’une frappe aérienne – même si l’Ukraine a insisté sur le fait que seules les infrastructures militaires avaient été ciblées et a imputé la responsabilité des fragments tombés sur la ville aux défenses aériennes russes.

La Russie a lancé une invasion à grande échelle de l’Ukraine en février 2022 et la guerre se poursuit à l’approche de sa troisième année.

Le ministre ukrainien de la Défense, Rustem Umerov, a averti que si les forces ukrainiennes souffrent d’une pénurie de munitions, la Russie a utilisé plus de 600 missiles et plus de 1 000 drones au cours des deux derniers mois.