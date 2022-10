Un avion russe a tiré un missile près d’un avion espion britannique: Royaume-Uni

LONDRES –

Un avion de chasse russe a lancé un missile près d’un avion espion britannique non armé patrouillant dans l’espace aérien international au-dessus de la mer Noire le 29 septembre, a déclaré le ministre britannique de la Défense Ben Wallace, dans un accident apparent et non dans une escalade délibérée des tensions.

La Grande-Bretagne a condamné la Russie pour avoir envahi l’Ukraine et frappé Moscou de sanctions punitives tout en apportant un soutien militaire et civil à Kyiv, et les relations entre les deux pays sont au plus bas.

Wallace a déclaré au Parlement qu’il avait fait part des préoccupations du gouvernement concernant l’incident au ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, et en réponse, la Russie a déclaré le 10 octobre qu’elle avait enquêté et l’avait imputé à un dysfonctionnement technique.

“Nous ne considérons pas cela comme une escalade délibérée de la part des Russes, notre analyse conviendrait qu’il s’agissait d’un dysfonctionnement”, a déclaré Wallace au Parlement.

“Cependant, cela nous rappelle à quel point les choses peuvent être dangereuses lorsque vous choisissez d’utiliser vos combattants comme les Russes l’ont fait pendant de nombreuses périodes.”

Il a déclaré que la Russie avait reconnu que l’incident s’était produit dans l’espace aérien international, ajoutant que les patrouilles avaient maintenant repris et que les avions britanniques étaient désormais accompagnés d’escortes d’avions de chasse.

Wallace s’est rendu à Washington plus tôt cette semaine, ce qui a suscité des spéculations quant à savoir si une menace ou un renseignement spécifique avait motivé le voyage.

L’Ukraine a repris du terrain dans l’est de l’Ukraine, ce qui a conduit le président Vladimir Poutine à ordonner une mobilisation russe partielle et à intensifier la rhétorique nucléaire. La Russie décrit ses actions en Ukraine comme une opération militaire spéciale.

Wallace a répété qu’il y aurait de “graves conséquences” pour la Russie si elle utilisait des armes nucléaires en Ukraine, ajoutant qu’il avait discuté des succès de l’Ukraine sur le champ de bataille et de la possible réponse russe lors de ce voyage.

“Je ne pense pas que les gens devraient s’en inquiéter”, a déclaré Wallace à propos du voyage, ajoutant qu’il s’était rendu à Washington pour s’assurer que “nous comprenons tous nos processus de planification sur ce que nous ferions en cas de toute une gamme de choses.”

Il a souligné que l’incident avec le chasseur russe et l’avion britannique “Rivet Joint” a mis en évidence les risques d’erreur de calcul dans l’interaction avec la Russie.

“L’étalonnage est extrêmement important pour moi”, a-t-il déclaré.

“Nous avons affaire à un président et même à des forces russes qui, comme nous l’avons vu lors de l’incident de Rivet Joint, ne sont pas au-delà de faire le mauvais calcul ou de décider que les règles ne s’appliquent pas à eux.”



