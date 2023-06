Un avion russe à l’aéroport de Toronto saisi par le gouvernement canadien

Un avion-cargo immatriculé en Russie et cloué au sol à l’aéroport Pearson de Toronto depuis plus d’un an a été saisi par le gouvernement canadien, a annoncé samedi Affaires mondiales Canada.

L’avion, un Antonov 124, appartiendrait à une filiale de Volga-Dnepr Airlines LLC et Volga-Dnepr Group, deux entités contre lesquelles le Canada a récemment imposé des sanctions en raison de leurs actions dans la guerre contre l’Ukraine, selon un communiqué de presse. publié samedi par Affaires mondiales. Il est cloué au sol à l’aéroport Pearson de Toronto depuis février 2022.

L’avion russe avait initialement prévu de quitter Toronto peu de temps après son arrivée de Chine, via les États-Unis et la Russie, mais ce vol a été annulé lorsque le gouvernement canadien a fermé l’espace aérien du pays aux exploitants d’aéronefs russes en février de l’année dernière, l’immobilisant indéfiniment.

Le propriétaire de l’avion a été facturé 74 cents par minute pour se garer à Toronto Pearson, a déclaré la Greater Toronto Airports Authority (GTAA) à CTV News Toronto en avril 2022, ce qui représente 1 065,60 $ pour chaque période de 24 heures, selon la GTAA. .

Selon Affaires mondiales, cette saisie est la première du plan d’action du gouvernement du Canada visant à faire pression sur la Russie pour qu’elle arrête sa guerre contre l’Ukraine en mettant à rude épreuve son économie et en limitant son accès aux ressources qui alimentent la guerre. Il s’agit du premier bien physique saisi par le Canada en vertu de ce régime et du deuxième saisi en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales.

Un Antonov AN-124 immatriculé en Russie appartenant à Volga-Dneper est assis sur le tarmac de l’aéroport Pearson de Toronto le lundi 21 mars 2022. (La Presse canadienne)

Affaires mondiales a déclaré que le gouvernement canadien gérera la saisie conformément à la législation fédérale et que, si elle est confisquée au profit de la Couronne, elle pourrait être redistribuée à l’Ukraine.

« Si l’actif devait finalement être confisqué au profit de la Couronne, le Canada travaillera avec le gouvernement ukrainien sur les options de redistribution de cet actif pour indemniser les victimes de violations des droits de l’homme, rétablir la paix et la sécurité internationales ou reconstruire l’Ukraine », lit-on dans l’annonce.

« Aujourd’hui, le Canada envoie un message clair au régime russe qu’il n’y aura plus aucun endroit où se cacher pour ceux qui soutiennent et profitent de la guerre d’agression du Kremlin », a déclaré Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères, dans le communiqué. « Le Canada est là pour soutenir la lutte de l’Ukraine pour la liberté depuis le premier jour et nous continuerons d’être là tout au long de leur victoire pour les aider dans leurs efforts de reconstruction.

Avec des fichiers de Hannah Alberga de CTV News Toronto.