Un avion privé s’écrase au large de la Lettonie après que des avions de l’OTAN se soient précipités | Nouvelles du monde

Un avion privé s’est écrasé au large des côtes lettones après que des avions de l’OTAN ont été dépêchés pour surveiller son voyage.

Le Cessna 551 est parti de Jerez, dans le sud de l’Espagne, à 13 h 56, heure du Royaume-Uni, sans destination spécifiée, selon les données de FlightRadar24.

Le site d’information allemand Bild a déclaré qu’il était censé atterrir à l’aéroport de Cologne-Bonn, mais a signalé des problèmes de pression dans la cabine peu après le décollage.

Il a tourné à Paris et s’est dirigé vers Cologne et au-dessus de la mer Baltique, en passant près de l’île suédoise de Gotland, avant que le site de suivi des vols ne le répertorie comme perdant rapidement de l’altitude et de la vitesse à 18h37.

Les services de secours suédois ont déclaré qu’il s’était écrasé en mer, au nord-ouest de Ventspils en Lettonie.

Des jets de l’OTAN de la mission de la police aérienne de la Baltique en Estonie avaient déjà été dépêchés pour suivre l’avion, a déclaré un porte-parole de l’armée de l’air lituanienne.

Ils auraient été incapables de voir qui que ce soit dans le cockpit.