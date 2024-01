Un avion privé russe transportant 6 personnes s’écrase en Afghanistan

Le ministère taliban des Transports et de l’Aviation civile affirme croire que certains des passagers ont survécu.

Un avion privé russe transportant six personnes s’est écrasé dans une zone reculée de la campagne afghane, mais le pilote et certains des autres passagers à bord ont survécu, ont annoncé dimanche les talibans.

L’accident s’est produit samedi dans une zone montagneuse de la province du Badakhshan, a déclaré le porte-parole régional Zabihullah Amiri, ajoutant qu’une équipe de secours avait été dépêchée sur place.

La province se situe à environ 250 kilomètres au nord-est de la capitale afghane, Kaboul. Il s’agit d’une zone rurale et montagneuse où vivent seulement quelques milliers d’habitants.

Le ministère des Transports et de l’Aviation civile des talibans a publié un communiqué en ligne indiquant que l’avion avait été retrouvé dans le district de Kuf Ab, près de la montagne d’Aruz Koh.

“Le pilote a été retrouvé par l’équipe de recherche de l’Émirat islamique d’Afghanistan”, indique le communiqué. “Selon le pilote, quatre personnes, dont le pilote, sont en vie… les recherches et l’assistance de l’équipe d’enquête de l’Émirat islamique pour les survivants restants se poursuivent.”

Il n’y a eu aucune confirmation indépendante de l’information.

La Russie et l’Afghanistan travaillent ensemble pour découvrir ce qui s’est passé

A Moscou, les autorités de l’aviation civile russe ont annoncé la disparition d’un Dassault Falcon 10 avec quatre membres d’équipage et deux passagers. L’avion immatriculé en Russie “a cessé de communiquer et a disparu des écrans radar”, ont indiqué les autorités. Il a décrit le vol comme partant de l’aéroport international U-Tapao-Rayong-Pattaya de Thaïlande.

L’avion effectuait un vol d’ambulance charter sur une route reliant Gaya, en Inde, à Tachkent, en Ouzbékistan, puis vers l’aéroport international Joukovski de Moscou.

Les responsables russes ont déclaré que l’avion avait été construit en 1978 et appartenait à Athletic Group LLC et à un particulier.

La commission d’enquête russe a déclaré plus tard qu’elle avait ouvert une procédure pénale pour des accusations liées à de potentielles violations des règles de sécurité aérienne ou à une négligence. Les procédures prévoient l’ouverture de telles enquêtes en cas d’accident.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a également déclaré que l’ambassade de Russie en Afghanistan travaillait avec les autorités locales sur cet incident.

Dans une déclaration distincte des Taliban, Abdul Wahid Rayan, porte-parole du ministère de l’Information et de la Culture des Taliban, a décrit l’avion comme « appartenant à une entreprise marocaine ». Les responsables de l’aviation civile indienne ont également décrit l’avion comme étant immatriculé au Maroc.

Rayan a imputé l’accident à un « problème de moteur », sans plus de détails. Le porte-parole en chef des talibans, Zabihullah Mujahid, a déclaré que les équipes de secours de l’armée de l’air afghane fouillaient la zone.

Pourquoi la plupart des avions évitent-ils l’Afghanistan ?

Les transporteurs internationaux ont largement évité l’Afghanistan depuis la prise de contrôle du pays par les talibans en 2021. Ceux qui survolent brièvement ont tendance à se précipiter dans l’espace aérien afghan pendant quelques minutes seulement, au-dessus du corridor de Wakhan, peu peuplé, dans la province de Badakhshan, une enclave étroite qui s’avance à l’est du pays entre le Tadjikistan et le Pakistan.

Bien qu’enclavé, la position de l’Afghanistan en Asie centrale signifie qu’il se trouve sur les routes les plus directes pour ceux qui voyagent de l’Inde vers l’Europe et l’Amérique. Après l’arrivée au pouvoir des talibans, l’aviation civile s’est tout simplement arrêtée, les contrôleurs au sol ne gérant plus l’espace aérien.

Les craintes concernant les tirs anti-aériens, en particulier après l’abattage du vol 17 de la Malaysian Airlines au-dessus de l’Ukraine en 2014, ont poussé les autorités du monde entier à ordonner le retrait de leurs avions de ligne commerciaux.

Même si les pays ont progressivement assoupli ces restrictions, les craintes persistent quant aux vols traversant le pays. Deux compagnies aériennes émiraties ont récemment repris leurs vols commerciaux vers Kaboul.