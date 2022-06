Un avion pakistanais transportant de l’aide se joint aux secours afghans après le séisme

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

ISLAMABAD – Un avion-cargo militaire pakistanais transportant des secours pour les populations afghanes touchées par le tremblement de terre a atterri samedi à l’aéroport de Khost, ont annoncé des responsables, alors que des tentes, de la nourriture et des fournitures médicales arrivaient dans la région montagneuse. Des milliers de personnes se sont retrouvées sans abri ou blessées par le puissant tremblement de terre de cette semaine dans l’est de l’Afghanistan, qui, selon les médias d’État, a tué 1 150 personnes. Une réplique vendredi a coûté la vie à cinq autres personnes.

Parmi les morts du séisme de magnitude 6 de mercredi, il y a 121 enfants et ce chiffre devrait grimper, a déclaré le représentant de l’agence des Nations Unies pour l’enfance en Afghanistan. Il a dit que près de 70 enfants ont été blessés.

Mansoor Ahmad Khan, ambassadeur du Pakistan à Kaboul, la capitale afghane, a déclaré que les secours expédiés par le Pakistan samedi avaient été remis aux responsables talibans.

Auparavant, le gouvernement pakistanais et une organisation caritative pakistanaise avaient envoyé 13 camions transportant de la nourriture, des tentes, des médicaments vitaux et d’autres articles essentiels en Afghanistan.

Une équipe de 19 membres du pays voisin composée de médecins et d’ambulanciers aide le gouvernement afghan dirigé par les talibans à Khost, fournissant des soins médicaux aux personnes blessées lors du tremblement de terre de mercredi.

Le tremblement de terre a frappé une région isolée et profondément appauvrie de petites villes et de villages nichés dans des montagnes escarpées près de la frontière pakistanaise, effondrant des maisons en pierre et en briques crues et, dans certains cas, tuant des familles entières. Près de 3 000 maisons ont été détruites ou gravement endommagées dans les provinces de Paktika et de Khost, ont rapporté les médias officiels.

Des responsables ont déclaré que le Pakistan avait ouvert sa frontière dans le nord-ouest pour transporter des Afghans gravement blessés vers des hôpitaux pakistanais. Mais on ignore combien d’Afghans sont arrivés dans le nord-ouest du Pakistan depuis les zones touchées par le séisme pour y recevoir des soins médicaux.

Les agences d’aide surchargées ont déclaré que la catastrophe a souligné la nécessité pour la communauté internationale de repenser sa coupure financière de l’Afghanistan depuis que les insurgés talibans se sont emparés du pays il y a 10 mois. Cette politique, arrêtant des milliards d’aide au développement et gelant les réserves vitales, a contribué à pousser l’économie à l’effondrement et à plonger l’Afghanistan plus profondément dans les crises humanitaires et la quasi-famine. L’effort pour aider les victimes a été ralenti à la fois par la géographie et par la condition décimée de l’Afghanistan.

Les routes défoncées à travers les montagnes, déjà lentes à rouler, ont été aggravées par les dommages causés par le tremblement de terre et la pluie. La Croix-Rouge internationale possède cinq hôpitaux dans la région, mais les dommages aux routes ont rendu difficile l’accès des personnes se trouvant dans les zones les plus touchées, a déclaré Lucien Christen, porte-parole du CICR en Afghanistan.

Samedi également, un hélicoptère militaire afghan a transporté de la nourriture et d’autres produits de première nécessité aux habitants du district de Gayan, dans la province de Paktika. Des dizaines d’hommes et d’enfants se sont rassemblés dans un espace ouvert sous le soleil brûlant pour attendre de la nourriture, de l’eau et des tentes du Croissant-Rouge afghan.

L’organisation humanitaire a déclaré qu’elle distribuerait des articles de secours à environ 1 000 familles du district, notamment de la nourriture, des tentes et des vêtements.