Un vol commercial nord-coréen a décollé de Pékin, signe que Pyongyang rouvre ses frontières après près de trois ans de sévères restrictions liées au COVID-19.

L’avion à réaction Tupolev Tu-204 d’Air Koryo, de fabrication russe, d’une capacité de 210 passagers, aurait atterri mardi matin dans la capitale chinoise et aurait été filmé en train de décoller peu après 13h30, heure locale.

La Chine a « approuvé le plan de vol régulier de la compagnie nord-coréenne Air Koryo Pyongyang-Pékin-Pyongyang et d’autres itinéraires de passagers conformément aux procédures », a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin.

« Le vol spécifique est soumis à l’accord de la compagnie aérienne conformément à l’approbation de l’autorité chinoise compétente », a indiqué M. Wang.

La Chine est l’allié diplomatique le plus proche de la Corée du Nord et une source essentielle d’aide alimentaire et énergétique pour une économie en proie aux catastrophes naturelles et à la mauvaise gestion.

On sait peu de choses sur les conditions à l’intérieur du pays en raison du contrôle total du Parti des travailleurs au pouvoir sur l’information et de son exclusion de la plupart des diplomates étrangers, des organisations des Nations Unies et des médias étrangers.

Le vol fait suite à une rencontre entre le président américain Joe Biden et les dirigeants du Japon et de la Corée du Sud, qui ont convenu vendredi d’étendre la sécurité et les liens économiques lors d’un sommet historique à Camp David, juste à l’extérieur de Washington.

Biden a soutenu, tout comme les responsables américains, sud-coréens et japonais, que le sommet « ne portait pas sur la Chine » mais était axé sur des questions de sécurité plus larges.

Pourtant, dans leur déclaration conjointe finale du sommet, les dirigeants ont souligné l’action « dangereuse et agressive » de la Chine en mer de Chine méridionale et ont déclaré qu’ils « s’opposent fermement à toute tentative unilatérale visant à modifier le statu quo dans les eaux de l’Indo-Pacifique ».

Biden a déclaré que les nations établiraient une hotline de communication pour discuter des réponses aux menaces. Il a annoncé ces accords, y compris ce que les dirigeants ont appelé les « Principes de Camp David », à la fin de ses entretiens avec le président sud-coréen Yoon Suk Yeol et le Premier ministre japonais Fumio Kishida.

Yoon a souligné en particulier la menace posée par la Corée du Nord, affirmant que les trois dirigeants étaient convenus d’améliorer « nos capacités de réponse conjointe aux menaces nucléaires et balistiques de la Corée du Nord, qui sont devenues plus sophistiquées que jamais ».

Isolée diplomatiquement et en grande insécurité alimentaire, la Corée du Nord a persévéré dans sa campagne de missiles et de menaces nucléaires visant à glorifier le régime de Kim Jong Un, la troisième génération de l’État totalitaire familial.