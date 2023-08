Un avion mystérieux transportant de l’or, des armes et de l’argent du Caire atterrit en Zambie

La Commission zambienne de lutte contre la drogue (DEC) a intercepté un avion transportant cinq millions de dollars en espèces et plus de 100 kg d’or présumé à l’aéroport international Kenneth Kaunda près de la capitale Lusaka le 14 août, selon plusieurs sources.

On a trouvé dans l’avion 5 697 700 $ en espèces, cinq pistolets, sept chargeurs, 126 cartouches, 602 pièces d’or présumées pesant 127,7 kg et du matériel pour mesurer l’or. Plus tard, les autorités zambiennes ont déterminé que les pièces n’étaient pas de l’or pur et étaient en fait mélangées avec du zinc, du cuivre et du nickel.

Le DEC zambien a annoncé avoir arrêté 10 personnes, dont un Zambien, un ressortissant espagnol, un ressortissant néerlandais, un ressortissant letton et six ressortissants égyptiens pour possession de marchandises dangereuses.

Le directeur général du DEC, Nason Banda, a également annoncé qu’il y aurait probablement d’autres Zambiens impliqués dans l’événement. Après de nouvelles enquêtes, quatre autres Zambiens ont été arrêtés.

Le mystérieux avion a déclenché un tollé en Égypte, beaucoup le considérant comme faisant partie d’un affaiblissement continu de l’économie égyptienne.

LES CHUTES VICTORIA ne sont qu’une des nombreuses raisons de visiter la Zambie (crédit : HILARY ZETLER)

Un cas de fuite de capitaux ?

Les citoyens égyptiens ont émis l’hypothèse que cela faisait partie des opérations des gangs internationaux de transférer de grosses sommes d’argent hors du pays vers des hommes d’affaires situés dans divers pays étrangers et en particulier dans le Golfe, comme l’a rapporté Al Araby.

La fuite d’argent en provenance d’Égypte est devenue une préoccupation croissante, car de nombreuses personnes fortunées cherchent à faire sortir de l’argent d’Égypte et à garder leur fortune hors de vue des autorités.

La députée égyptienne Samira el-Gazzar a appelé le gouvernement à clarifier les faits de l’événement aux citoyens et à ouvrir une enquête. L’histoire est jusqu’à présent devenue l’histoire la plus diffusée sur les réseaux sociaux égyptiens, mais les autorités locales ont interdit sa publication par les médias locaux, le média d’État Middle East News Agency niant toute relation d’État avec l’avion.

Cela a été mis en doute alors que des photos sur les réseaux sociaux montrent le ministre égyptien de l’Intérieur Mahmoud Tawfik debout devant l’avion lors d’une visite en Tunisie.

L’avion lui-même était un Global Express T7-WSS, bien qu’il ait été signalé à tort comme T7-WW par les autorités zambiennes, et selon planefinder.net, le vol précédent de l’avion avait été d’Amman au Caire. L’avion avait également déjà voyagé à Dubaï et Tripoli, en Libye. Il n’y a toujours pas de source concrète quant à l’origine du faux or.

L’avion appartient à Flying Group Middle East, basé à Dubaï, qui est lui-même une filiale de la société anversoise du même nom qui affrète des avions privés ou partagés.

La connexion émiratie

L’Égypte et les Émirats arabes unis sont des alliés de longue date depuis que les Émirats arabes unis ont soutenu le renversement du président égyptien islamiste Mohammed Morsi en 2013. Selon Al-Araby, les services de renseignement des Émirats arabes unis ont joué un rôle important dans le renversement de Morsi, ce qui a contribué à établir des liens. entre l’actuel président Abdel Fattah el-Sisi et les Émirats arabes unis.

Ces relations fortes conduiraient à une intense collaboration dans la guerre civile libyenne, avec Le gardien rapportant que les deux pays ont été fortement impliqués dans des bombardements contre les milices libyennes en 2014. La collaboration est basée sur la volonté des deux pays d’empêcher la présence croissante des islamistes en Libye en particulier et de plus en plus l’islamisme en général.

Les deux pays ont soutenu l’Armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar basée à Tobrouk contre le gouvernement internationalement reconnu, l’Accord national général basé à Tripoli. C’est l’échec de Haftar à prendre Tripoli qui a initié le cessez-le-feu actuel dans la guerre civile libyenne.