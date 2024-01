Un avion militaire russe s’est écrasé près de Belgorod, tuant 74 personnes, selon des responsables

“Avant que des déclarations officielles ou des commentaires de personnes ou d’autorités autorisées ne soient publiés, nous exhortons les médias et les citoyens à s’abstenir de diffuser des informations non vérifiées”, a déclaré l’organisme. “Soulignant que l’ennemi mène activement des opérations spéciales d’information contre l’Ukraine visant à déstabiliser la société ukrainienne.”

La cause de l’accident n’a pas été immédiatement claire, bien que de hauts responsables russes, sans fournir de preuves, aient déclaré que l’avion avait été abattu par les forces ukrainiennes à l’aide de missiles de fabrication allemande ou américaine.

Aucune des affirmations, que ce soit sur qui se trouvait à bord ou sur la cause, n’a pu être vérifiée de manière indépendante.

“Un avion Il-76 s’est écrasé dans la région de Belgorod le 24 janvier vers 11 heures du matin alors qu’il effectuait un vol régulier”, a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué. “Il transportait 65 militaires captifs des forces armées ukrainiennes vers la région de Belgorod pour un échange, en plus de six membres d’équipage et de trois accompagnateurs.”