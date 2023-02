Un avion militaire canadien revient après la surveillance d’Haïti

Depuis l’été dernier, des gangs violents et belliqueux ont pris le contrôle de la capitale haïtienne de Port-au-Prince. Un rapport des Nations Unies publié en octobre indique que les gangs agressent sexuellement les femmes et les enfants, en plus de restreindre l’accès aux soins de santé, à l’électricité et à l’eau potable.