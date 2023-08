Un avion militaire américain transportant une vingtaine de Marines s’écrase au-dessus de l’Australie, 3 blessés

Un hélicoptère militaire transportant environ 20 Marines américains s’est écrasé dimanche matin lors d’un exercice dans le Territoire du Nord australien, blessant trois militaires, selon des responsables.

L’hélicoptère V-22 Osprey s’est écrasé vers 11 heures, heure locale, près de l’île Melville, au large de la ville de Darwin, alors que des militaires des États-Unis, d’Australie, d’Indonésie, des Philippines et du Timor-Leste participaient à des exercices, selon Sky. Nouvelles.

Un porte-parole du ministère australien de la Défense a confirmé l’incident dans une déclaration à Fox News Digital et a déclaré qu’aucun Australien n’était impliqué dans l’accident.

« La Défense peut confirmer qu’un incident aérien s’est produit en milieu de matinée le 27 août sur l’île Melville, au nord de la ville de Darwin, lors de l’exercice Predator’s Run 2023 », a déclaré le porte-parole. « Les premiers rapports suggèrent que l’incident implique du personnel de la défense américaine et que les membres des forces de défense australiennes n’étaient pas impliqués. À ce stade précoce et critique, nous nous concentrons sur la réponse à l’incident et sur la garantie de la sécurité des personnes impliquées. »

Plusieurs militaires ont été secourus lors de l’accident d’avion survenu sur les îles Tiwi, situées au nord de Darwin, et aucun décès n’a été signalé, a rapporté l’Australian Broadcasting Corporation.

Trois militaires ont été transportés par hélicoptère à l’hôpital Royal Darwin à la suite de l’accident, dont un gravement blessé, a indiqué l’opérateur d’hélicoptère de sauvetage CareFlight dans un communiqué. Les deux autres étaient répertoriés dans un état stable.

Un porte-parole du ministère américain de la Défense a déclaré dans une déclaration à Fox News Digital qu’il était « au courant des informations publiques à ce sujet, mais nous n’avons rien à fournir pour le moment ».

Les exercices Predators’ Run seront interrompus après l’accident, selon Sky News. Environ 2 500 personnes participent à ces exercices, dont 500 américains, 120 philippins, 120 indonésiens et 50 timorais.

La police du Territoire du Nord a réagi à l’accident, ont indiqué les services d’incendie et d’urgence dans un communiqué.

Des sources ont déclaré à Sky News que certains membres du personnel sont toujours portés disparus alors que les opérations de sauvetage se poursuivent.

L’Associated Press et Reuters ont contribué à ce rapport.