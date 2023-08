Un avion militaire américain transportant plus de 20 Marines s’écrase au-dessus de l’Australie, blessant tous ceux à bord

Un hélicoptère militaire transportant plus de 20 Marines américains s’est écrasé dimanche matin lors d’un exercice dans le Territoire du Nord australien, blessant le personnel militaire à bord, selon des responsables.

Vingt-trois Marines ont été blessés, certains grièvement, lorsque l’hélicoptère V-22 Osprey s’est écrasé vers 11 heures du matin, heure locale, près de l’île Melville, au large de la ville de Darwin, en tant que militaires des États-Unis, d’Australie, d’Indonésie, des Philippines et du Timor. -Leste participaient à des exercices.

Un porte-parole du ministère australien de la Défense a confirmé l’incident dans une déclaration à Fox News Digital et a déclaré qu’aucun Australien n’était impliqué dans l’accident.

« La Défense peut confirmer qu’un incident aérien s’est produit en milieu de matinée le 27 août sur l’île Melville, au nord de la ville de Darwin, lors de l’exercice Predator’s Run 2023 », a déclaré le porte-parole. « Les premiers rapports suggèrent que l’incident implique du personnel de la défense américaine et que les membres des forces de défense australiennes n’étaient pas impliqués. À ce stade précoce et critique, nous nous concentrons sur la réponse à l’incident et sur la garantie de la sécurité des personnes impliquées. »

MCCARTHY fait baisser les drapeaux du Capitole américain et rend hommage à 13 vies perdues lors de l’évacuation en Afghanistan

Plusieurs militaires ont été secourus lors du crash d’un avion sur les îles Tiwi, situées au nord de Darwin, et aucun décès n’a été signalé.

Le commissaire de police du Territoire du Nord, Michael Murphy, a déclaré lors d’une conférence de presse que cinq Marines avaient été transportés à l’hôpital Royal Darwin et que les efforts se poursuivaient pour y emmener les victimes restantes. Les forces de défense australiennes et les Marines américains ont participé à cet effort.

« Nous faisons tout ce que nous pouvons pour les renvoyer en toute sécurité à Darwin pour y être soignés », a déclaré Murphy à Darwin.

Les victimes ont subi des blessures très diverses, et certaines ont été grièvement blessées, a déclaré la ministre en chef du Territoire du Nord, Natasha Fyles.

Le Premier ministre Anthony Albanese a qualifié l’accident d’incident « tragique » lors d’une conférence de presse prévue en Australie occidentale.

L’ACCIDENT D’UN F/A-18 HORNWT PRÈS DE SAN DIEGO LAISSE LE PILOTE DU CORPS DES MARINES MORT

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« En tant que gouvernement et en tant que ministère de la Défense, nous nous concentrons essentiellement sur la réponse aux incidents et sur la garantie que tout le soutien et l’assistance soient apportés en cette période difficile », a déclaré le Premier ministre.

Un porte-parole du ministère américain de la Défense a déclaré dans une déclaration à Fox News Digital qu’il était « au courant des informations publiques à ce sujet, mais nous n’avons rien à fournir pour le moment ».

Les exercices Predators’ Run seront interrompus après l’accident, selon Sky News. Environ 2 500 personnes participent à ces exercices, dont 500 américains, 120 philippins, 120 indonésiens et 50 timorais.

L’Associated Press et Reuters ont contribué à ce rapport.