Un avion lié à Prigozhin arrive en Biélorussie, le chef du groupe Wagner a déclaré que la prétendue mutinerie n’était qu’une « manifestation »

Un avion lié au chef du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin, a atterri en Biélorussie depuis la Russie mardi, quelques jours après avoir annulé sa rébellion armée contre l’armée russe.

Le site Web de suivi des vols Flightradar24 a montré un jet Embraer Legacy 600, portant des codes d’identification qui correspondent à un avion lié à Prigozhin dans les documents de sanctions américaines, descendant à l’altitude d’atterrissage près de la capitale biélorusse Minsk, a rapporté Reuters. Il est apparu pour la première fois sur le site de suivi au-dessus de Rostov, la ville du sud de la Russie que les combattants de Prigozhin ont capturée samedi.

On pense que l’avion transporte Prigozhin en exil après que le Kremlin a déclaré qu’il avait conclu un accord selon lequel Prigozhin se rendrait en Biélorussie et ses combattants ne seraient pas poursuivis. Les autorités russes ont annoncé mardi qu’une enquête pénale sur la prétendue mutinerie du groupe Wagner avait été close, sans qu’aucune accusation ne soit portée contre les personnes impliquées.

Le Service fédéral de sécurité a déclaré que son enquête avait révélé que les participants à la mutinerie avaient « cessé leurs actions visant directement à commettre le crime », a rapporté Reuters, citant l’agence de presse russe RIA.

LA RUSSIE ABANDONNE LES CHARGES CONTRE PRIGOZHIN ET D’AUTRES PARTICIPANTS À LA RÉBELLION DU GROUPE WAGNER

Malgré Le président russe Vladimir Poutine Les qualifiant de traîtres, le Kremlin a déclaré ce week-end qu’il ne poursuivrait pas Prigozhin et ses troupes après qu’il ait retiré ses hommes samedi pour éviter une effusion de sang, moins de 24 heures après le début de la révolte. Prigozhin a déclaré qu’il se rendrait en Biélorussie à l’invitation du président Alexandre Loukachenko. Cependant, les détails de son projet de voyage en exil n’ont pas été rendus publics et sa localisation est restée non confirmée pendant trois jours.

Sa dernière apparition publique a eu lieu samedi soir, lorsqu’il a été vu souriant et tapant dans les mains pendant qu’un SUV le transportait hors de Rostov après que les forces du groupe Wagner aient fait volte-face.

Poutine a prononcé un discours lundi soir, dans lequel il a condamné les chefs de la mutinerie mais n’a pas mentionné Prigozhin par son nom. Poutine a déclaré que les combattants de Wagner seraient autorisés à partir pour la Biélorussie, à rejoindre l’armée russe ou à rentrer chez eux.

Prigozhin évitant les poursuites contraste avec la façon dont le Kremlin a réagi aux personnes organisant des manifestations anti-gouvernementales. De nombreuses personnalités de l’opposition en Russie ont été condamnées à de longues peines de prison et purgent une peine dans des colonies pénitentiaires connues pour leurs conditions difficiles.

CHRONOLOGIE DE L’IMPACT DU GROUPE WAGNER QUI A ÉBROUILLÉ LA RUSSIE DE POUTINE

Jusqu’à la mutinerie de Prigozhin, l’ancien détenu et chef mercenaire de 62 ans était un allié de longue date de Poutine dont les combattants Wagner ont participé aux batailles les plus sanglantes de l’invasion russe de l’Ukraine. Prigozhin a affirmé qu’il avait lancé la rébellion pour évincer les chefs militaires russes qu’il avait accusés de corruption et d’incompétence dans la poursuite de la guerre.

Les mercenaires de Wagner ont apparemment pris le contrôle des installations militaires russes dans la ville de Rostov-on-Don samedi matin et avaient presque avancé vers Moscou plus tard dans la journée lorsque Prigozhin a annulé sa marche. Le seul incident de violence signalé était une confrontation entre les forces de Wagner et un hélicoptère russe qui s’est terminée par l’abattage de l’avion, a-t-il déclaré.

« Nous sommes allés en signe de protestation, pas pour renverser le gouvernement du pays », a déclaré Prigozhin dans un message audio publié lundi sur les réseaux sociaux.

Poutine a confirmé lundi que des pilotes russes avaient été tués en combattant des mercenaires Wagner et a remercié les Russes d’être restés unis pendant la crise.

LE GROUPE RUSSE WAGNER GAGNE UNE NOTORIÉTÉ MONDIALE DE L’AFRIQUE À L’UKRAINE, MAIS LA DIVISION BRASSE À LA MAISON

Il a déclaré que les ennemis de la Russie voulaient voir le pays « s’étouffer dans une guerre civile sanglante », mais que la Russie ne succomberait à « aucun chantage, aucune tentative de créer des troubles internes », selon Reuters.

La rébellion de courte durée a été considérée comme le plus grand défi au pouvoir de Poutine au cours de ses plus de 20 ans au pouvoir.

Lundi soir, le Kremlin a montré à Poutine une réunion avec de hauts responsables de la sécurité, des forces de l’ordre et de l’armée, dont le ministre de la Défense Sergueï Choïgou, dont la destitution a été exigée par Prigojine. Plus tôt lundi, le ministère de la Défense a publié une vidéo de Choïgou inspectant les troupes en Ukraine.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Prigozhin a déclaré lundi que les dirigeants biélorusses avaient proposé des solutions qui permettraient au groupe Wagner d’opérer « dans une juridiction légale ». Il n’a fourni aucun autre détail sur l’étendue de ces opérations.

Landon Mion de Fox News, Reuters et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.