Un avion jette des milliers de poissons vivants pour réapprovisionner les lacs de l’Utah dans une vidéo époustouflante

Plus tôt ce mois-ci, une tornade de poissons a été larguée d’un avion dans des plans d’eau de l’État de l’Utah. Bien que cela puisse sembler bizarre, il s’agit néanmoins d’un effort pour réapprovisionner les lacs en vie marine, bien que par voie aérienne. L’empoissonnement aérien est utilisé dans l’Utah depuis le début des années 1950, et cette méthode a été utilisée pour remplir plus de 200 lacs éloignés de l’État.

Le phénomène bizarre a été expliqué par la Division des ressources fauniques de l’Utah, qui a publié une vidéo vendredi sur Facebook. Le clip vidéo montre des équipages remplissant un petit avion de dizaines de «fingerlings» ou de poissons de moins d’un an, avant d’être largués d’une chute dans plus de 200 lacs de haute altitude de l’Utah qui ne sont pas accessibles par d’autres moyens.

L’agence de conservation a également déclaré que l’avion contenait des centaines de livres d’eau et pouvait larguer jusqu’à 35 000 poissons en un seul voyage sans recharger. Ils ont également affirmé que la survie de la vie marine via la route aérienne est incroyablement élevée.

« Les poissons mesurent entre 1 et 3 pouces de long, ils descendent donc lentement vers l’eau », a déclaré l’agence sur Facebook. Le département a également expliqué qu’en raison de leur taille, combinée à une chute ralentie depuis la haute altitude, le taux de survie entre 95 et 99% des poissons était assuré lorsqu’ils touchaient l’eau.

Comme ces lacs sont situés dans des régions éloignées des États-Unis, la libération du poisson par voie aérienne est une méthode plus efficace de repeuplement des plans d’eau que de les transporter par voie terrestre. Il existe de nombreux défis tels que le maintien de niveaux d’oxygène suffisants dans des réservoirs remplis, entre autres, lors de leur transport par voie terrestre sur de longues distances.

Les montagnes de l’Utah sont une destination prisée pour la randonnée et le camping. Les touristes affluent souvent pour profiter de la pêche dans les lacs de montagne sereins, ce qui nécessite que les lacs soient réapprovisionnés chaque année.

