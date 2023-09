Un avion italien s’écrase et tue une fille au sol (VIDEO)

Un avion de voltige Frecce Tricolori a heurté une voiture familiale près de Turin

Une fillette de 5 ans a été tuée tandis que son frère et ses parents ont été gravement brûlés à la suite d’un terrible accident près de Turin, dans le nord de l’Italie, samedi, selon les médias locaux.

Les images de l’incident ont montré plusieurs avions Aermacchi MB-339 volant en formations en V, avant que l’un d’eux ne perde de l’altitude et ne plonge avec son pilote vu s’éjecter peu de temps avant l’impact.

L’accident a provoqué une énorme explosion au sol, avec des photos des conséquences montrant les débris dans un champ et une voiture accidentée renversée sur le bord d’une route. Les médias locaux ont rapporté qu’une famille de quatre personnes avait été brûlée, tandis que leur jeune fille avait succombé à ses blessures. L’état du pilote reste incertain.

L’incident s’est apparemment produit peu de temps après le décollage de l’aéroport de Turin Caselle, alors que les avions volaient pour participer à un spectacle aérien à Vercelli, dans le cadre des célébrations marquant le 100e anniversaire de l’armée de l’air italienne. Le spectacle a été annulé alors que les autorités enquêtent sur la cause de l’accident.

Les Frecce Tricolori sont la meilleure équipe de voltige aérienne d’Italie, créée par l’armée de l’air italienne en 1961, qui organise souvent des spectacles spectaculaires lors d’événements importants.

L’équipe a subi de nombreux accidents au cours de sa longue histoire. L’accident le plus horrible s’est produit lors d’un spectacle aérien à la base aérienne de Ramstein en Allemagne en 1988, lorsque trois avions sont entrés en collision, tuant trois pilotes et 67 spectateurs, et en blessant des centaines au sol après être tombés sur une foule de 300 000 personnes.