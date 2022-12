Un avion israélien frappe Gaza après un tir de roquette

L’armée israélienne a déclaré que les frappes aériennes visaient une usine de fabrication d’armes et un tunnel souterrain appartenant au Hamas, le groupe militant qui contrôle Gaza depuis 2007. L’armée a déclaré que davantage de projectiles avaient été tirés au-dessus de la frontière alors que des avions de guerre frappaient les sites de Gaza.

Aucun groupe palestinien n’a revendiqué la responsabilité de la roquette de samedi soir, qui a atterri dans une zone dégagée près de la barrière Gaza-Israël. La frontière est calme depuis le blitz de trois jours d’août entre Israël et le Jihad islamique palestinien, un puissant groupe de Gaza qui est plus petit que le Hamas dominant.

Le Hamas et d’autres factions ont largement honoré les accords non officiels qui ont maintenu le calme dans le territoire appauvri en échange de milliers de permis de travail israéliens. Israël et l’Egypte maintiennent un blocus sur Gaza pour empêcher le Hamas de stocker des armes.