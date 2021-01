JAKARTA, Indonésie (AP) – Un avion transportant 62 personnes a perdu le contact avec les contrôleurs aériens quelques minutes après avoir décollé de la capitale indonésienne sur un vol intérieur samedi, et des débris trouvés par des pêcheurs ont été examinés pour voir s’ils provenaient de l’avion disparu, ont dit les responsables.

Le ministre des Transports, Budi Karya Sumadi, a déclaré que le vol SJ182 de Sriwijaya Air avait été retardé d’une heure avant de décoller à 14h36.Le Boeing 737-500 a disparu du radar quatre minutes plus tard, après que le pilote ait contacté le contrôle de la circulation aérienne pour monter à une altitude de 29000. pieds (8 839 mètres), a-t-il déclaré.

La compagnie aérienne a déclaré dans un communiqué que l’avion effectuait un vol estimé à 90 minutes de Jakarta à Pontianak, la capitale de la province du Kalimantan occidental sur l’île de Bornéo en Indonésie. L’avion transportait 50 passagers et 12 membres d’équipage, tous ressortissants indonésiens, dont six membres d’équipage supplémentaires pour un autre voyage.

Sumadi a déclaré qu’une douzaine de navires, dont quatre navires de guerre, avaient été déployés dans le cadre d’une opération de recherche et de sauvetage centrée entre l’île de Lancang et l’île de Laki, qui fait partie de la chaîne des Mille-Îles juste au nord de Jakarta.

Bambang Suryo Aji, chef adjoint des opérations et de la préparation de l’Agence nationale de recherche et de sauvetage, a déclaré que les sauveteurs avaient collecté des débris d’avion et des vêtements trouvés par des pêcheurs. Ils ont remis les articles au Comité national de la sécurité des transports pour une enquête plus approfondie afin de déterminer s’ils provenaient de l’avion manquant.

Un commandant de l’un des navires de recherche et de sauvetage qui porte un seul nom, Eko, a déclaré que les pêcheurs avaient trouvé des câbles et des morceaux de métal dans l’eau.

«Les pêcheurs nous ont dit qu’ils les avaient trouvés peu de temps après avoir entendu une explosion comme le son du tonnerre», a déclaré Eko cité par TVOne, ajoutant que du carburant d’aviation avait été trouvé à l’endroit où les pêcheurs avaient trouvé les débris.

Aji a déclaré qu’aucun signal de radiobalise n’avait été détecté depuis l’avion de 26 ans. Il a déclaré que son agence enquêtait sur les raisons pour lesquelles la radiobalise de repérage d’urgence de l’avion, ou ELT, ne transmettait pas un signal qui pourrait confirmer s’il s’était écrasé.

« Le système satellite appartenant à l’Australie voisine n’a pas non plus capté le signal ELT de l’avion manquant », a déclaré Aji.

Solihin, 22 ans, un pêcheur de l’île de Lancang, a déclaré que lui et deux autres pêcheurs avaient entendu une explosion à environ 30 mètres d’eux.

«Nous pensions que c’était une bombe ou un tsunami, car après cela, nous avons vu la grande éclaboussure de l’eau après l’explosion. Il pleuvait abondamment et le temps était si mauvais. Il est donc difficile de voir clairement les alentours. Mais on peut voir le splash et une grosse vague après les sons. Nous avons été très choqués et avons directement vu les débris de l’avion et le carburant autour de notre bateau », a-t-il déclaré.

Le service de suivi Flightradar24 a déclaré sur son fil Twitter que le vol SJ182 avait perdu plus de 10 000 pieds (3048 mètres) d’altitude en moins d’une minute, environ quatre minutes après le décollage.

Le directeur du président de Sriwijaya Air, Jefferson Irwin Jauwena, a déclaré que l’avion était en état de navigabilité. Il a déclaré aux journalistes que l’avion avait déjà volé vers Pontianak et Pangkal Pinang le même jour.

« Le rapport de maintenance a déclaré que tout s’était bien passé et en état de navigabilité », a déclaré Jauwena lors d’une conférence de presse. Il a déclaré que l’avion avait été retardé en raison du mauvais temps, et non en raison de dommages.

Il pleuvait à l’aéroport international Soekarno-Hatta de Jakarta lorsque l’avion a décollé pour Pontianak, à environ 740 kilomètres (460 miles).

Des images télévisées ont montré des parents et des amis de personnes à bord de l’avion en train de pleurer, de prier et de s’embrasser pendant qu’ils attendaient dans les aéroports de Jakarta et de Pontianak.

Boeing, basé à Chicago, a déclaré sur son fil Twitter qu’il était au courant de l’incident. Il a déclaré qu’il surveillait de près la situation et «s’efforçait de recueillir plus d’informations».

Le Boeing 737 bimoteur et monocouloir est l’un des avions les plus populaires au monde pour les vols court et moyen-courriers. Le 737-500 est une version plus courte du modèle 737 largement utilisé. Les compagnies aériennes ont commencé à utiliser ce type d’avion dans les années 1990, la production ayant pris fin il y a deux décennies.

Les archives de la Federal Aviation Administration indiquent que l’avion qui a perdu le contact samedi a été utilisé pour la première fois par Continental Airlines en 1994. L’enregistrement est brièvement passé à United Airlines après la fusion des deux, puis il a été vendu à la compagnie aérienne indonésienne, qui a commencé à l’utiliser en 2012.

Sriwijaya Air a commencé ses opérations en 2003 et dessert plus de 50 destinations en Indonésie et une poignée de pays voisins, selon son site Web. Sa flotte comprend une variété de 737 variantes ainsi que l’avion à turbopropulseur bimoteur ATR 72 régional.

La compagnie aérienne a eu jusqu’à présent un solide bilan de sécurité, sans blessé à bord dans quatre incidents enregistrés dans la base de données du réseau de la sécurité aérienne, bien qu’un agriculteur ait été tué lorsqu’un Boeing 737-200 a quitté la piste en 2008 à la suite d’un problème hydraulique.

L’Indonésie, le plus grand archipel du monde, avec plus de 260 millions d’habitants, a été en proie à des accidents de transport terrestre, maritime et aérien en raison de la surpopulation des ferries, du vieillissement des infrastructures et des normes de sécurité mal appliquées.

En octobre 2018, un Boeing 737 MAX 8 exploité par Lion Air a plongé dans la mer de Java quelques minutes seulement après son décollage de Jakarta, tuant les 189 personnes à bord. L’avion impliqué dans l’incident de samedi ne disposait pas du système de contrôle de vol automatisé qui a joué un rôle dans l’accident de Lion Air et un autre crash d’un 737 MAX 8 en Éthiopie cinq mois plus tard, entraînant l’échouement du MAX 8 pendant 20 mois. .

Le crash de Lion Air a été la pire catastrophe aérienne en Indonésie depuis 1997, lorsque 234 personnes ont été tuées sur un vol de Garuda Airlines près de Medan sur l’île de Sumatra. En décembre 2014, un vol AirAsia de la ville indonésienne de Surabaya à Singapour a plongé dans la mer, tuant 162 personnes.

Les compagnies aériennes indonésiennes étaient auparavant interdites de voler vers les États-Unis et l’Union européenne pour non-respect des normes de sécurité internationales. Les deux ont depuis levé l’interdiction, invoquant une amélioration de la sécurité aérienne et une plus grande conformité aux normes internationales.

Le journaliste de l’AP David Koenig à Dallas a contribué à ce rapport.