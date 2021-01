À bord, 56 passagers et six membres d’équipage.

Radar de vol24, qui surveille le trafic aérien, a écrit sur son compte Twitter que l’avion de 27 ans « a perdu plus de 3 000 mètres de hauteur en moins d’une minute, environ 4 minutes après avoir quitté Jakarta ».

Alors que les efforts de recherche et de sauvetage se développaient, des pêcheurs des Mille-Îles, une chaîne d’îles au nord de Jakarta, ont déclaré aux médias locaux qu’ils avaient vu des objets métalliques qui semblaient faire partie d’un avion.

Les médias indonésiens ont également diffusé des images d’amis désemparés et de familles de passagers qui pleuraient et priaient dans les aéroports de Jakarta et de Pontianakon.