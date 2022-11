Un avion inconnu cible la base Wagner en République centrafricaine

L’attaque a eu lieu lundi aux premières heures de la base Cotenaf à Bossangoa, où des témoins ont déclaré que la base utilisée par le groupe russe Wagner et les maisons environnantes avaient été touchées.

« Les paramilitaires russes ont manifesté très tôt leur indignation en tirant en l’air de 5 à 6 heures. Pour le moment la ville est calme, les commerces ne sont pas encore ouverts et les gens ont peur de vaquer à leurs occupations », a déclaré Robert Faradanga, un journaliste communautaire local.

En République centrafricaine, des combattants de Wagner font le tour de la capitale Bangui dans des véhicules militaires banalisés et gardent les mines d’or et de diamants du pays. Ils ont contribué à repousser les groupes rebelles armés et à maintenir le président Faustin-Archange Touadera au pouvoir.