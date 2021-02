Un avion de passagers a été englouti par les flammes en Arabie saoudite après qu’un aéroport a été attaqué par des rebelles houthis, ont annoncé mercredi les médias locaux.

Les rebelles houthis du Yémen auraient pris pour cible l’aéroport international d’Abha, dans le sud-ouest du pays, provoquant l’incendie d’un avion de passagers sur le tarmac, selon la télévision d’État du royaume.

Les Houthis soutenus par l’Iran ont revendiqué la responsabilité de l’attaque peu de temps après, le porte-parole militaire Yehia Sareai affirmant que le groupe avait utilisé quatre drones chargés de bombes pour cibler l’aéroport d’Abha.

« Ce ciblage vient en réponse aux bombardements aériens continus et au siège brutal de notre pays », a déclaré Sareai, notant que les Houthis considèrent l’aéroport comme une cible militaire et non civile.

Les rapports initiaux n’offraient aucun mot sur d’éventuelles victimes de l’attaque. Les responsables saoudiens n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires mercredi.

La chaîne publique Al-Ekhbariya, appartenant à l’Arabie saoudite, a déclaré que les pompiers avaient maîtrisé l’incendie.

Sur la photo: l’aéroport international d’Abha, dans le sud-ouest du pays, qui a été la cible d’une attaque aérienne présumée menée par les rebelles houthis du Yémen alignés sur l’Iran

« Une attaque terroriste criminelle lâche lancée contre l’aéroport international d’Abha en Arabie saoudite par la milice houthie », a déclaré la chaîne de télévision d’Etat Al-Ekhbariya, citant la coalition.

« Un incendie qui a englouti un avion de ligne en raison de l’attaque des Houthis contre l’aéroport d’Abha est sous contrôle », a-t-il ajouté.

L’aéroport d’Abha, près de la frontière yéménite, a été la cible à plusieurs reprises d’attaques de missiles et de drones Houthis.

Ces attaques ont fait des dizaines de blessés et tué au moins une personne ces dernières années. La coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite n’a pas précisé quel type d’arme avait été utilisé lors de l’attaque.

L’attaque de mercredi, cependant, a été la première à avoir endommagé un avion civil dans l’installation.

Les sites Web de suivi des vols ont montré des vols retardés et annulés qui devaient décoller ou atterrir à l’aéroport.

La coalition dirigée par l’Arabie saoudite combattant au Yémen a déclaré dans un communiqué qu’elle «tiendrait la milice responsable conformément au droit international humanitaire», faisant référence aux Houthis.

Le colonel Turki al-Maliki, porte-parole de la coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite, a déclaré que les forces de la coalition avaient intercepté et détruit deux drones chargés de bombes lancés par les Houthis vers le royaume.

Il a condamné l’agression comme une «tentative systématique et délibérée de cibler des civils dans la région sud de l’Arabie saoudite».

Le colonel Turki al-Maliki (photographié en 2019), porte-parole de la coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite, a déclaré que les forces de la coalition avaient intercepté et détruit deux drones chargés de bombes lancés par les Houthis vers le royaume

Les rebelles houthis du Yémen alignés sur l’Iran auraient pris pour cible l’aéroport international d’Abha (indiqué sur une carte) dans le sud-ouest du pays, provoquant l’incendie d’un avion de passagers sur le tarmac, selon la télévision d’État du royaume.

En novembre 2017, les Houthis ont pris pour cible l’aéroport international de Riyad lors d’une attaque.

Les responsables saoudiens ont par la suite accusé l’Iran d’avoir fourni le missile aux Houthis utilisé dans cette attaque et dans d’autres attaques contre le royaume au milieu de sa guerre acharnée contre les rebelles.

Téhéran a longtemps nié avoir fourni des armes aux Houthis, bien que des preuves et des rapports d’experts des Nations Unies montrent que des armes remontent à l’Iran.

Au moins deux Airbus A320 pilotés par le Saudia, porte-drapeau du royaume, étaient au sol à Abha mercredi après-midi, selon le site de suivi des vols FlightRadar24.com.

Sur la photo: vue satellite de l’aéroport international d’Abha qui a été attaqué mercredi

Un autre Airbus A320 au sol appartenait au transporteur à bas prix FlyADeal. Les deux compagnies aériennes n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L’Arabie saoudite est en guerre avec les Houthis au Yémen depuis près de six ans, un conflit acharné qui a engendré la pire catastrophe humanitaire au monde.

La guerre au Yémen a commencé en septembre 2014, lorsque les Houthis se sont emparés de la capitale yéménite, Sanaa, et d’une grande partie du nord du pays.

L’Arabie saoudite, avec les Émirats arabes unis et d’autres pays, est entrée en guerre aux côtés du gouvernement internationalement reconnu du Yémen en mars 2015.

La guerre au Yémen a commencé en septembre 2014, lorsque les Houthis se sont emparés de la capitale yéménite, Sanaa, et d’une grande partie du nord du pays. Sur la photo: un Yéménite inspecte une maison qui a été détruite lors d’une frappe aérienne menée pendant la guerre par les avions de combat de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite, le 5 février

Les Houthis ont également repris une offensive pour s’emparer du dernier bastion nordique du gouvernement yéménite de Marib, selon une source gouvernementale, avec des dizaines de victimes des deux côtés.

Le département d’État américain a déclaré vendredi qu’il avait officiellement notifié au Congrès son intention de révoquer une désignation terroriste contre les rebelles, qui avait été annoncée à la fin de l’administration de l’ancien président Donald Trump.

La décision de radiation est intervenue un jour après que le président américain Joe Biden a annoncé la fin du soutien américain aux opérations offensives dirigées par l’Arabie saoudite au Yémen.

Les groupes humanitaires étaient profondément opposés à cette désignation, affirmant qu’elle mettait en péril leurs opérations dans un pays où la majorité des gens dépendaient de l’aide et qu’ils n’avaient d’autre choix que de traiter avec les Huthis, qui contrôlent une grande partie du nord.

Plus à venir…