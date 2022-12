Un avion disparu au large de Maui à Hawaï

HONOLULU –

Un avion de transport médicalisé avec trois membres d’équipage à bord a disparu lors d’un vol entre Maui et la Grande île, selon un communiqué de la compagnie.

“Global Medical Response peut confirmer que l’un de nos avions d’urgence à voilure fixe d’Hawaii Life Flight basé à Maui, a échappé au radar alors qu’il était en route pour aller chercher un patient à Waimea, Big Island”, indique le communiqué de la société publié vendredi.

Le patient n’était pas dans l’avion, qui a perdu le contact radar vers 21h30 jeudi, a-t-il précisé.

“Nous sommes en train de tendre la main à leurs familles”, indique le communiqué.

L’entreprise assiste également les équipes de recherche et de sauvetage.

La Garde côtière a déclaré que les contrôleurs d’avion avaient perdu le contact radar avec l’avion à environ 17 miles (27 kilomètres) au sud de Hana, Maui, dans le canal Maui de l’océan Pacifique.

La Garde côtière dit qu’elle recherche avec des bateaux, un hélicoptère et un avion cargo. Le garde a déclaré qu’un de ses avions avait repéré un éclat dans la zone de recherche. Il a également signalé qu’un de ses patrouilleurs avait récupéré des débris dans la région, mais il a déclaré qu’il n’y avait aucune confirmation que cela provenait de l’avion manquant.

Global Medical Response a déclaré avoir temporairement suspendu les transports Hawaii Life Flight, incitant le gouverneur Josh Green à publier une proclamation d’urgence permettant à l’État de compléter la capacité de vol médical d’Hawaï dans l’intervalle.

La proclamation autorise la Garde nationale d’Hawaï à piloter des hélicoptères Blackhawk pour transporter des patients. Cela permettra également à AirMed International, une société sœur de Hawaii Life Flight, d’amener un avion et des membres d’équipage à Hawaï depuis le continent américain.

De nombreux hôpitaux sur les îles les plus rurales d’Hawaï sont petits et offrent des services médicaux limités par rapport aux grands hôpitaux d’Honolulu. Les patients souffrant de maladies plus graves et urgentes doivent souvent être transportés à Oahu pour y être soignés.

Green, qui est également médecin et a longtemps travaillé comme médecin urgentiste sur la grande île avant de devenir gouverneur ce mois-ci, a parlé de son expérience personnelle de l’importance des vols.

“Je connais très bien cela, ayant soigné des patients pendant des décennies et fait confiance à ce service extraordinaire lorsque quelqu’un a eu une grosse crise cardiaque ou qu’il y a eu un terrible accident”, a déclaré Green lors d’une conférence de presse.

Il a dit que généralement 10 à 15 patients par jour sont transférés entre les îles.

Speedy Bailey, directeur général d’American Medical Response Hawaii, a déclaré que les patients n’encourraient aucun coût supplémentaire en raison des alternatives de transport qui seront utilisées.

___



L’écrivain de l’Associated Press, Mark Thiessen, a contribué à ce rapport depuis Anchorage, en Alaska.