Un avion dépasse la piste de l’aéroport international de la région de Waterloo, le BST enquête

Le Bureau de la sécurité des transports (BST) du Canada enquête après qu’un avion a dépassé la piste de l’aéroport international de la région de Waterloo vendredi.

L’avion était un Boeing 737, détenu et exploité par Flair Airlines.

Il venait de Vancouver à Kitchener-Waterloo lorsque, vers 6 h 25, il a dépassé la piste 26, a indiqué le BST.

Il y avait 134 passagers et six membres d’équipage à bord. Personne n’a été blessé, précise le BST.

La piste a été fermée, affectant certains vols plus tard dans la journée.

“Les passagers ont débarqué de l’avion et ont été emmenés au terminal en bus. La sécurité et le bien-être de nos passagers et de notre équipage sont notre priorité absolue”, a déclaré un porte-parole de Flair Airlines dans un e-mail à CBC News.

Plus à venir