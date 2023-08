Un avion de WestJet entre en collision avec un Hercule stationné à l’aéroport de la Colombie-Britannique

Un incident survenu à l’aéroport de Comox Valley le mercredi 9 août, impliquant un avion de WestJet et un avion militaire, fait l’objet d’une enquête.

« Il s’agissait d’un incident mineur avec un avion de WestJet et l’un des avions de la 19e Escadre », a déclaré la directrice du marketing de l’aéroport de Comox Valley, Erin Neely.

Une déclaration de WestJet a confirmé l’incident, impliquant le vol Westjet 345 (Boeing 737-700) voyageant de Comox à Edmonton. L’avion de WestJet a touché un CC-130H Hercules stationné alors qu’il roulait pour le départ.

« Tous les invités et l’équipage ont été débarqués en toute sécurité et ils ont été ramenés en bus (au terminal) », a déclaré Neely. « Il n’y a eu aucun blessé à signaler et actuellement (14h30 le 9 août), les passagers sont dans le terminal en train de prendre des dispositions pour reprogrammer leur arrivée à destination. »

André Gagné était passager sur le vol WestJet et a posté des photos sur Twitter, accompagnées du commentaire : « Fou hein ! Heureux que nous soyons tous partis en toute sécurité car cela aurait pu être bien pire. Au moins, nous pouvons être l’un des rares à pouvoir dire que nous avons survécu à un accident d’avion !

Fou hein ! Heureux que nous soyons tous partis en toute sécurité car cela aurait pu être bien pire. Au moins, nous pouvons être l’un des rares à pouvoir dire que nous avons survécu à un accident d’avion ! pic.twitter.com/3XRNl43Dtv — André Gagné (@EarthToAndre) 9 août 2023

Contacté par le Record, Gagné a déclaré qu’il n’avait même pas remarqué la collision au début.

« J’avais mes écouteurs, écoutant un podcast quand c’est arrivé », a-t-il déclaré. « En fait, j’étais assis sur le siège de la fenêtre à peu près là où cela s’est produit, et je suppose qu’il y avait une bousculade de l’avion… et j’ai entendu des gens crier et regarder par les fenêtres de mon côté de l’avion. Alors j’ai regardé par la fenêtre et j’ai pensé ‘Est-ce que c’est un morceau de l’aile sur la piste ? Ce n’est pas possible. Mais bien sûr, un bout de l’aile avait été arraché et se trouvait là sur la piste.

Gagné a déclaré que les passagers ont attendu sur le tarmac pendant environ 45 minutes avant d’être ramenés au terminal.

Il était sur le chemin du retour à Ottawa après un séjour de deux semaines dans la vallée de Comox. Son itinéraire initial le faisait voler Comox-Edmonton-Calgary-Ottawa, arrivant à la maison vers minuit. Il s’est dit impressionné par la réponse de Westjet.

«La seule chose que je créditerai à WestJet, c’est qu’au moment où nous sommes descendus de l’avion et de nouveau à l’aéroport, ils avaient déjà envoyé une série de courriels aux gens, expliquant les choses. Dans mon cas, je quitte maintenant Comox pour Calgary à 20 heures et ils m’installent dans un hôtel à Calgary pour la nuit, puis je prendrai un vol le matin pour Ottawa. Ils nous ont aussi donné des bons de nourriture pour le petit restaurant de l’aéroport de Comox, qui, les pauvres… ils ont eu tout à coup 70 passagers avec des bons de nourriture, et seulement quelques sandwichs au jambon ! »

Le porte-parole des relations avec les médias du ministère de la Défense nationale, Andrew McKelvey, a déclaré qu’une enquête était en cours.

« L’ARC est au courant de l’incident survenu sur la rampe de la 19e Escadre Comox impliquant un aéronef civil entrant en contact avec un CC-130H Hercules », indique le communiqué du MDN. « À l’heure actuelle, l’intervention d’urgence est sur place et les actions sont en cours.

« Il n’y avait personne à bord de l’avion de l’ARC à ce moment-là, et aucune blessure n’a été signalée parmi le personnel du MDN ou des FAC. L’incident fait l’objet d’une enquête par les autorités de WestJet et de l’ARC et impliquera également le Bureau de la sécurité des transports. L’étendue des dégâts causés à l’Hercule n’est pas encore connue. L’ARC s’efforce de minimiser l’impact sur les opérations SAR à voilure fixe dans la région de recherche et de sauvetage de Victoria. La couverture SAR des voilures tournantes reste inchangée. Comme l’affaire fait l’objet d’une enquête par plusieurs agences de sécurité des vols, il serait inapproprié de commenter la nature et l’étendue des dommages ou de spéculer sur la cause.

