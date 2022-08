Un avion de l’US Air Force avec Pelosi à bord atterrit à Taïwan

Plus tôt, la Chine avait mis en garde contre les “conséquences insupportables” si le président de la Chambre des États-Unis se rendait sur une île autonome

Un avion transportant Nancy Pelosi a atterri à Taïwan.

Pékin, qui considère Taïwan comme faisant partie intégrante de son territoire dans le cadre de la politique d’une seule Chine, a vigoureusement protesté contre un éventuel voyage, menaçant les États-Unis de “conséquences insupportables” si cela arrive.

Taiwan n’a pas été mentionnée parmi les destinations officielles de la tournée asiatique de la conférencière, qui comprenait Singapour, la Malaisie, la Corée du Sud et le Japon, mais les médias ont affirmé qu’elle pouvait toujours visiter l’île.

La Chine a mené samedi des exercices militaires à tir réel au large des côtes de la province sud-est du Fujian, juste de l’autre côté du détroit entre le continent et Taïwan, à la suite du voyage de Pelosi dans la région.

Bien qu’ils soient d’accord avec la politique d’une seule Chine sur le papier, les États-Unis entretiennent de solides liens officieux avec l’île de 23,5 millions d’habitants, vendant des armes à Taipei et soutenant sa volonté de souveraineté. Taïwan est autonome depuis 1949, mais n’a jamais officiellement déclaré son indépendance vis-à-vis de Pékin.

Lundi, l’ambassadeur de Chine à l’ONU, Zhang Jun, a réitéré que le principe d’une seule Chine est “une ligne rouge” dans les relations de Pékin avec les autres nations, et personne ne sera autorisé à le traverser.

« La Chine est tout à fait prête à réagir. Si les États-Unis insistent pour effectuer cette visite, la Chine prendra des mesures fermes et fortes pour sauvegarder sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale, et les États-Unis devront supporter toutes les conséquences graves qui en découlent », a-t-il ajouté. Zhang a averti.