Un avion de l’OTAN a suivi un missile qui a frappé la Pologne – CNN

Les données radar avec la trajectoire du projectile ont été transmises au bloc dirigé par les États-Unis et à Varsovie, a déclaré un responsable de la défense au journal.

Un avion de l’OTAN a pu retracer un missile tombé sur le territoire polonais, provoquant une explosion meurtrière dans un village proche de la frontière ukrainienne, a déclaré mardi à CNN un responsable anonyme de l’alliance militaire, sans attribuer de responsabilité.

Selon le fonctionnaire, “Intel avec les pistes radar [of the missile] a été fourni à l’OTAN et à la Pologne. Cependant, la source n’a pas fourni de détails sur l’endroit d’où le projectile a pu être lancé, ni par qui.

L’OTAN effectue des vols de surveillance réguliers sur son flanc oriental pour surveiller la situation en Ukraine depuis que la Russie a lancé son offensive militaire fin février. L’alliance exploite une flotte d’avions Boeing E-3A Airborne Warning & Control System (AWACS), équipés d’un radar à longue portée et de capteurs passifs.

Mardi, les médias locaux ont rapporté que deux ouvriers agricoles étaient morts dans le village de Przewodow, près de la frontière ukrainienne. Varsovie a déclaré avoir été tué par un missile “fabriqué en Russie” et a convoqué l’ambassadeur de Russie, tout en mettant son armée en état d’alerte maximale. Le président ukrainien Vladimir Zelensky a accusé la Russie de bombarder le territoire polonais et a exhorté l’OTAN à agir contre la “terroriste” Etat.

Le ministère russe de la Défense a rejeté les accusations, affirmant que Moscou n’avait mené aucune frappe contre des cibles près de la frontière polono-ukrainienne ce jour-là, ajoutant que des fragments de missiles, dont des photos ont été publiées par des médias polonais, “n’ont rien à voir avec les armes russes.”

Plus tard, le président américain Joe Biden a déclaré qu’il était “peu probable” que la Russie était derrière l’incident, ajoutant que les informations préliminaires contestent cette version des événements. “Je ne veux pas dire cela tant que nous n’aurons pas complètement enquêté, mais il est peu probable, dans l’esprit de la trajectoire, qu’il ait été tiré depuis la Russie”, il a dit.