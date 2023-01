Un avion de ligne s’écrase au Népal (VIDEO)

Le vol Yeti Airlines avait 68 passagers et quatre membres d’équipage à bord, a indiqué la compagnie aérienne.

Un avion Yeti Airlines AYR 72 avec 68 passagers et quatre membres d’équipage à bord s’est écrasé dimanche au Népal lors d’un vol intérieur entre la capitale Katmandou et Pokhara.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux semble montrer le jet volant à basse altitude quelques instants avant la tragédie.

Une équipe de secours a été transportée sur le site de l’accident par hélicoptère, selon le Kathmandu Post. “Les intervenants sont déjà arrivés là-bas et [are] essayant d’éteindre le feu, a déclaré le responsable local Gurudutta Dhakal, cité par les médias.

Un total de 68 passagers et quatre membres d’équipage étaient à bord de l’avion Yeti Airlines qui s’est écrasé entre l’ancien aéroport et l’aéroport international de Pokhara, Sudarshan #Bartaulaporte-parole de Yeti Airlines : The Kathmandu Post#Népal pic.twitter.com/ap0Q02NivV

