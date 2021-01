BANGKOK – Un avion à réaction transportant plus de 60 personnes s’est écrasé dans la mer de Java samedi, quelques minutes après son décollage de la capitale indonésienne, Jakarta, ont déclaré des responsables indonésiens, attirant une attention renouvelée sur une nation longtemps maudite par les catastrophes aériennes. Le sort de l’avion, un Boeing 737-500, portait également le potentiel de piéger le géant de l’aviation américain en difficulté dans une plus mauvaise publicité, même si la cause de l’accident n’avait pas encore été déterminée. Le ministère indonésien des Transports a déclaré que le dernier contact avec l’avion, le vol 182 de Sriwijaya Air, avait lieu à 14 h 40, heure locale. L’avion était à destination de la ville de Pontianak sur l’île de Bornéo. Il avait 62 personnes à bord, selon le ministère des Transports. Quatre minutes après avoir décollé au milieu d’une forte pluie de la saison de la mousson, suite à un retard de mauvais temps, l’avion de 26 ans a perdu plus de 10000 pieds d’altitude en moins de 60 secondes, selon Flightradar24, le service de suivi des vols.

Dimanche matin, la police de Jakarta a déclaré que des parties du corps et des vêtements des passagers avaient été retrouvés dans les eaux juste au nord-ouest de la capitale indonésienne. L’Agence nationale indonésienne de recherche et de sauvetage a également déclaré qu’elle avait trouvé des morceaux de débris provenant de l’épave de l’avion. La zone où les restes et les débris ont été découverts est connue sous le nom des Mille-Îles.

Les autorités indonésiennes ont exhorté les membres de la famille proche à fournir des échantillons d’ADN ou des dossiers dentaires et médicaux des passagers pour accélérer le processus d’identification de la dépouille. Boeing a reconnu le crash de samedi, disant sur Twitter: «Nos pensées vont à l’équipage, aux passagers et à leurs familles. Nous sommes en contact avec nos clients aériens et sommes prêts à les accompagner dans cette période difficile. CFM International, qui a fabriqué les moteurs de l’avion, a déclaré dans un communiqué qu’il fournissait une assistance technique aux autorités indonésiennes et à Sriwijaya Air. Le secteur de l’aviation en Indonésie, pays en développement comptant des milliers d’îles habitées, est en proie à des accidents et des manquements à la sécurité depuis des années. Alors que les compagnies aériennes indonésiennes, en particulier les transporteurs à bas prix, se sont rapidement développées pour couvrir un vaste archipel, l’industrie aéronautique nationale a été minée par la mauvaise maintenance des avions et le respect cavalier des normes de sécurité. Pendant des années, les principaux transporteurs indonésiens ont été interdits de vol vers les États-Unis et l’Europe par les régulateurs de ces pays. Les compagnies aériennes à bas prix lanceraient des affaires, seulement pour déclarer faillite après des accidents mortels.

Mais Sriwijaya Air, qui est le troisième plus grand transporteur d’Indonésie et a commencé ses opérations en 2003, n’avait jamais subi d’accident mortel impliquant des personnes à bord de ses avions.