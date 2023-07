Un avion de la Seconde Guerre mondiale s’écrase dans la demeure seigneuriale d’un milliardaire, laissant le pilote grièvement blessé

Un avion de la SECONDE Guerre mondiale s’est écrasé dans la demeure seigneuriale d’un milliardaire, laissant le pilote grièvement blessé.

Le chasseur Grumman General Motors Wildcat s’est écrasé vers 17h10 aujourd’hui à Hevenignham Hall près de Halesworth dans le Suffolk.

Une Seconde Guerre mondiale s’est écrasée dans le Suffolk Crédit: Service de presse d’East Anglia

Il se serait retourné au domicile du milliardaire immobilier Jon Hunt Crédit: Service de presse d’East Anglia

Son pilote a été transporté par avion à l’hôpital avec des blessures graves.

Le domaine de 5 000 acres est la demeure seigneuriale de l’entrepreneur immobilier Jon Hunt, qui a fondé la chaîne d’agents immobiliers Foxtons à Londres et vaut 1,448 milliard de livres sterling.

L’avion, qui volait avec le 733 Naval Air Squadron de la Royal Navy, aurait atterri sur une petite piste d’atterrissage dans le hall lorsqu’il s’est renversé.

Le service d’incendie et de sauvetage du Suffolk a envoyé dix équipes de pompiers sur les lieux et a bouclé une zone autour du site de l’accident qui était visible depuis une voie publique à proximité.

Un appareil d’incendie a également été vu à l’extérieur de l’entrée principale du Heveningham Hall du XVIIIe siècle.

Le pilote masculin était la seule personne à bord de l’avion à turbopropulseur monoplace Grumman Gpoleneral Motors Wildcat, qui aurait eu une vitesse de pointe de 318 mph.

Un porte-parole de la police du Suffolk a déclaré: « La police, l’équipe d’ambulance et le service d’incendie et de sauvetage du Suffolk sont tous présents lors de l’incident.

« Le pilote, un homme, a été transporté par avion à l’hôpital après avoir été grièvement blessé. Personne d’autre n’était à bord de l’avion.

« A ce stade, on pense que le pilote tentait de faire atterrir l’avion au moment de l’incident.

« Une zone de Heveningham Hall a été bouclée pendant que les agents s’occupent de l’incident.

« La Direction des enquêtes sur les accidents aériens (AAIB) a été informée et enquêtera sur l’incident. »

Heveningham Hall, classé Grade One, a été acheté par M. Hunt en 1994 après avoir été sur le marché pendant trois ans.

M. Hunt a ensuite aménagé le terrain du domaine avec des lacs, en suivant les plans initialement élaborés par Capability Brown.

Depuis, il a acheté plusieurs maisons de campagne et fermes dans la région qu’il a transformées en Wilderness Reserve, une retraite de vacances haut de gamme qui est populaire auprès des célébrités.

Le Grumman Wildcat était un chasseur américain basé sur un porte-avions qui est entré en service en 1940 dans la marine américaine et la Royal Navy britannique où il était initialement connu sous le nom de Martlet.

On a dit qu’il avait mal performé contre les combats Zero du Japon dans les batailles aériennes au-dessus du Pacifique, et a ensuite été remplacé par le Hellcat plus rapide et plus puissant.