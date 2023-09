Un avion de la Première Guerre mondiale se retourne sur le toit en essayant d’atterrir près du musée du Massachusetts ; pilote indemne

STOW, Mass. (AP) — Un avion datant de la Première Guerre mondiale s’est écrasé et s’est renversé sur son toit alors que le pilote tentait d’atterrir à l’extérieur d’un musée d’histoire militaire du Massachusetts, ont annoncé dimanche les autorités. Le pilote n’a pas été blessé.

Le monomoteur d’époque Nieuport 28 tentait d’atterrir peu après 11 heures du matin au American Heritage Museum de Stow lorsque le train d’atterrissage avant est tombé en panne, ont indiqué la police locale et les pompiers dans un communiqué de presse commun.

Le pilote, la seule personne à bord, s’était retiré de l’avion avant l’arrivée des premiers secours, précise le communiqué. Le nom du pilote n’a pas été divulgué.

« Le pilote n’a signalé aucune blessure mais a été évalué sur place par mesure de précaution », a-t-il ajouté.

La Federal Aviation Administration a été informée de l’accident.

Le musée organisait ce week-end un événement sur l’histoire vivante de la Première Guerre mondiale et de l’aviation, présentant le Nieuport 28 de 1918, présenté comme « le plus vieux chasseur volant et le premier chasseur américain », ainsi que des avions de la Seconde Guerre mondiale.

Stow se trouve à environ 20 miles à l’ouest de Boston.

