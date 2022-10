Un avion de guerre russe tombe sur un bâtiment en Sibérie ; 2 pilotes meurent

MOSCOU –

Un avion de combat russe a percuté dimanche un immeuble résidentiel de la ville sibérienne d’Irkoutsk, tuant les deux membres d’équipage, ont annoncé les autorités. C’était la deuxième fois en moins d’une semaine qu’un avion de combat s’écrasait dans une zone résidentielle en Russie.

Le gouverneur de la région d’Irkoutsk, Igor Kobzev, a déclaré que l’avion de chasse Su-30 s’était abattu sur un immeuble privé de deux étages abritant deux familles. Il a déclaré qu’il n’y avait pas eu de victimes au sol car les cinq résidents de l’immeuble étaient absents au moment de l’accident.

Il a déclaré que les résidents se verraient proposer un logement temporaire et une indemnisation.

La cause de l’accident n’était pas connue dans l’immédiat et une enquête officielle a commencé. Le 17 octobre, un bombardier Su-34 s’est écrasé près d’un immeuble d’appartements dans le port de la mer d’Azov à Yeysk et a explosé en une boule de feu géante, tuant 15 personnes et en blessant 19 autres.

Les accidents pourraient refléter la pression croissante que les combats en Ukraine ont imposée à l’armée de l’air russe.

United Aircraft Corporation, un conglomérat d’usines aéronautiques russes contrôlé par l’État, a déclaré dans un communiqué que l’avion impliqué dans l’incident de dimanche s’était écrasé lors d’un vol d’entraînement avant sa livraison à l’armée de l’air. Le jet ne transportait aucune arme pendant le vol.

Des vidéos de caméras de surveillance diffusées sur les réseaux sociaux russes montraient le combattant dans un piqué presque vertical puis explosant. D’autres vidéos montraient le bâtiment englouti par les flammes et les pompiers déployés pour éteindre l’incendie.

Irkoutsk, un centre industriel majeur de plus de 600 000 habitants dans l’est de la Sibérie, abrite une usine d’avions produisant des Su-30, un chasseur bimoteur supersonique à deux places qui a été un élément clé de l’armée de l’air russe. La Chine, l’Inde et de nombreux autres pays utilisent également les avions.

L’accident de dimanche était le 11e accident signalé d’un avion de guerre russe sans combat depuis que Moscou a envoyé ses troupes en Ukraine le 24 février. Les experts militaires ont noté que le nombre de vols militaires russes a fortement augmenté pendant les combats, tout comme le nombre d’accidents.