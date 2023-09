Un avion de guerre laisse tomber des débris sur un parking (VIDEO) — RT World News

Un F-4 turc aurait largué un réservoir de carburant au-dessus de la capitale turque, causant des dégâts au sol.

La chute de débris d’un avion de combat turc a endommagé plusieurs véhicules sur un parking du siège du géant pétrolier et gazier TPOA à Ankara, selon les informations publiées lundi par le ministère de la Défense et les médias locaux.

Les débris en forme de cigare ont détruit trois véhicules – deux voitures et un monospace – qui étaient garés à l’extérieur du bâtiment, selon des images partagées par la presse.

La pièce qui est tombée semble être un réservoir largable usagé – un conteneur externe consommable qu’un avion militaire peut utiliser pour étendre sa portée. Des témoins l’ont filmé dégringoler dans les airs alors qu’il tombait au sol.

L’avion en question était un McDonnell Douglas F-4 de l’armée de l’air turque, a indiqué le ministère. L’avion de combat peut transporter une paire de réservoirs externes plus petits de 1 400 litres sur les points d’attache des ailes et un plus grand réservoir de 2 300 litres sur le point d’attache central.

Aucun mort ni blessé n’a été signalé lors de l’incident. L’avion a atterri en toute sécurité à la base aérienne d’Eskisehir, a rapporté l’armée.

La base est située à environ 190 km à l’ouest de la capitale turque et abrite des chasseurs-bombardiers améliorés F-4E 2020 Terminator.