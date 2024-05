Un avion de combat Spitfire datant de la Seconde Guerre mondiale s’est écrasé dans un champ en Angleterre, tuant le pilote.

LONDRES — Un avion de combat Spitfire datant de la Seconde Guerre mondiale s’est écrasé samedi près d’une base de l’armée de l’air britannique dans l’est de l’Angleterre, tuant le pilote, a annoncé le ministère britannique de la Défense.

Le ministère a confirmé le décès d’un Royal Air Force pilote « dans un tragique accident » près de la base aérienne de la RAF Coningsby. Aucune information n’a été communiquée dans l’immédiat sur les causes de l’accident.

La base située à environ 230 kilomètres au nord de Londres abrite à la fois des avions de combat modernes et le Vol commémoratif de la bataille d’Angleterreune collection d’avions de combat et de bombardiers de guerre qui participent à des spectacles aériens et à des expositions commémoratives.

Plusieurs avions devaient effectuer une démonstration en vol samedi au Lincolnshire Aviation Heritage Center, situé à proximité.

La police du Lincolnshire a déclaré que les services d’urgence avaient été appelés samedi après-midi pour signaler qu’un avion s’était écrasé dans un champ à Coningsby. La force a déclaré que « il s’agirait d’un avion à un seul occupant et que personne d’autre n’aurait été impliqué ».

L’accident s’est produit quelques jours avant que les avions de guerre ne prennent leur envol pour commémorer le 80e anniversaire du jour J, l’invasion alliée de la Normandie le 6 juin 1944.

Plus de 20 000 Spitfire ont été construits dans les années 1930 et 1940 et cet avion agile et maniable a joué un rôle clé dans la défense du Royaume-Uni contre les attaques de la Luftwaffe allemande lors de la bataille d’Angleterre en 1940. Premier ministre Winston Churchill a rendu hommage aux aviateurs de la bataille d’Angleterre en ces termes : « Jamais, dans le domaine des conflits humains, autant de personnes n’ont dû autant à si peu ».

Il ne reste que quelques dizaines de Spitfire en état de navigabilité, dont six appartiennent au Battle of Britain Memorial Flight.