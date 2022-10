Un avion de combat russe percute un immeuble résidentiel sur son propre sol – pour la 2e fois en une semaine

Un avion de combat russe a percuté dimanche un immeuble résidentiel de la ville sibérienne d’Irkoutsk, tuant les deux membres d’équipage, ont annoncé les autorités. C’était la deuxième fois en moins d’une semaine qu’un avion de combat s’écrasait dans une zone résidentielle en Russie.

Le gouverneur de la région d’Irkoutsk, Igor Kobzev, a déclaré que l’avion de chasse Su-30 s’était abattu sur un immeuble privé de deux étages abritant deux familles. Il a déclaré qu’il n’y avait pas eu de victimes au sol car les cinq résidents de l’immeuble étaient absents au moment de l’accident.

Il a déclaré que les résidents se verraient proposer un logement temporaire et une indemnisation.

La cause de l’accident n’était pas connue dans l’immédiat et une enquête officielle a commencé. Le 17 octobre, un bombardier Su-34 s’est écrasé près d’un immeuble d’appartements dans le port de la mer d’Azov à Yeysk et a explosé en une boule de feu géante, tuant 15 personnes et en blessant 19 autres.

Les accidents pourraient refléter la pression croissante que les combats en Ukraine ont imposée à l’armée de l’air russe.

Les gens se rassemblent sur le site où un avion militaire russe a percuté un immeuble résidentiel dimanche. C’était la deuxième fois en moins d’une semaine qu’un avion de combat s’écrasait dans une zone résidentielle en Russie. (Reuters)

United Aircraft Corporation, un conglomérat d’usines aéronautiques russes contrôlé par l’État, a déclaré dans un communiqué que l’avion impliqué dans l’incident de dimanche s’était écrasé lors d’un vol d’entraînement avant sa livraison à l’armée de l’air. Le jet ne transportait aucune arme pendant le vol.

Des vidéos de caméras de surveillance diffusées sur les réseaux sociaux russes montraient le combattant dans un piqué presque vertical puis explosant. D’autres vidéos montraient le bâtiment englouti par les flammes et les pompiers déployés pour éteindre l’incendie.

L’accident de dimanche était le 11e accident signalé d’un avion de guerre russe sans combat depuis que Moscou a envoyé ses troupes en Ukraine le 24 février. Les experts militaires ont noté que le nombre de vols militaires russes a fortement augmenté pendant les combats, tout comme le nombre d’accidents.

Bataille pour le ciel

L’Ukraine a abattu 14 drones “kamikazes” russes au-dessus de Mykolaïv dans la nuit, a déclaré le gouverneur régional Vitaliy Kim sur Telegram. Les drones sont conçus pour exploser à l’impact et ont martelé l’infrastructure énergétique de l’Ukraine ce mois-ci.

Des pompiers sur les lieux d’une attaque de drones contre des bâtiments à Kyiv lundi. Des vagues de drones suicides chargés d’explosifs ont frappé la capitale ukrainienne, incendiant des bâtiments et obligeant les gens à fuir pour se mettre à l’abri. (Roman Hrytsyna/Associated Press)

Jeudi, le gouvernement américain a affirmé que l’Iran avait envoyé des formateurs et du personnel de soutien technique en Crimée pour aider la Russie à monter des attaques à l’aide de drones de fabrication iranienne.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a promis que son armée améliorerait son bilan déjà bon de destruction de missiles avec l’aide de ses partenaires.

Kurt Volker, ancien ambassadeur américain auprès de l’OTAN, a déclaré que les pays occidentaux devaient renforcer leur soutien aux défenses aériennes de l’Ukraine.

“La première chose aujourd’hui, et c’est quelque chose que nous aurions dû faire il y a des mois et je ne sais pas pourquoi nous ne l’avons pas fait, est de fournir à l’Ukraine de bien meilleures défenses aériennes que celles dont elle dispose actuellement”, a déclaré Volker à CBC News. Rosemary Barton en direct.

“Rien ne peut empêcher chaque drone, chaque missile de passer, mais nous pouvons réduire le pourcentage qui passe réellement. Et ce serait des systèmes de défense aérienne ponctuelle qui sont très efficaces, des canons qui sont en fait bons contre les drones iraniens, et certains systèmes de défense aérienne à plus longue portée également.”

REGARDER | L’ancien ambassadeur des États-Unis auprès de l’OTAN appelle à davantage de soutien aérien pour l’Ukraine :

Selon un expert, les alliés occidentaux doivent intensifier l’aide aérienne à l’Ukraine pour lutter contre les attaques de drones Alors que la Russie fait pivoter son effort de guerre de son invasion terrestre en difficulté vers des attaques aériennes contre les infrastructures ukrainiennes, Kurt Volker, ancien ambassadeur américain auprès de l’OTAN, affirme que l’Occident doit fournir un bien meilleur soutien de défense aérienne à l’Ukraine.

L’allégation de “bombe sale” rejetée

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a allégué dimanche que l’Ukraine préparait une “provocation” impliquant une “bombe sale” – une affirmation brutale qui a été fermement rejetée par les responsables ukrainiens et britanniques dans un contexte de tensions croissantes alors que Moscou s’efforce d’endiguer les avancées ukrainiennes dans le sud.

Une bombe sale est un engin qui utilise des explosifs pour disperser des déchets radioactifs. Il n’a pas l’effet dévastateur d’une explosion nucléaire, mais il pourrait exposer de vastes zones à une contamination radioactive.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que Shoigu avait fait cette allégation lors d’appels téléphoniques avec ses homologues des États-Unis, de Grande-Bretagne, de France et de Turquie.

Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, à droite, est photographié avec le président russe Vladimir Poutine sur le terrain d’entraînement de Sergeevskyi près d’Oussouriysk, dans l’extrême est de la Russie, le 6 septembre. par des homologues étrangers. (Mikhail Klimentyev/Spoutnik/AFP/Getty Images)

Les autorités russes ont à plusieurs reprises avancé des allégations selon lesquelles l’Ukraine pourrait faire exploser une bombe sale lors d’une attaque sous fausse bannière et blâmer Moscou. Les autorités ukrainiennes, à leur tour, ont accusé le Kremlin d’avoir élaboré un tel plan.

Le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, a fermement rejeté la demande de Shoigu lors de leur appel et a mis en garde Moscou contre son utilisation comme prétexte à une escalade, a déclaré le ministère britannique de la Défense.

Zelenskyy a affirmé qu’il était peu probable que la communauté internationale croie les affirmations de Choïgou et a laissé entendre que Moscou préparait le terrain pour le déploiement d’un dispositif radioactif sur le sol ukrainien.

“Si la Russie appelle et dit que l’Ukraine est censée préparer quelque chose, cela ne signifie qu’une chose : que la Russie a déjà tout préparé”, a déclaré Zelenskyy dans une allocution télévisée dimanche soir.

Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, a déclaré que son pays n’avait pas de bombes sales ni ne prévoyait d’en acquérir.

La Russie vise les bâtiments civils et les infrastructures

Sous la pression dans le sud de l’Ukraine, la Russie a tiré dimanche des missiles et des drones sur Mykolaïv, tenue par l’Ukraine, détruisant un immeuble d’appartements dans la ville de construction navale près du front.

L’attaque a propulsé des éclats d’obus et des débris sur une place et dans les bâtiments voisins où les fenêtres se sont déformées et les murs se sont fissurés. Des voitures ont été écrasées sous les décombres, a constaté Reuters. Aucun décès n’a été signalé.

Un immeuble résidentiel à Mykolaïv, en Ukraine, a été endommagé dimanche après des bombardements russes. Un immeuble résidentiel voisin de 10 étages a également été endommagé. (Commandement opérationnel Sud/Associated Press)

Mykolaïv se trouve à environ 35 km au nord-ouest de la ligne de front de Kherson occupée, la région du sud qui est la cible d’une offensive majeure des forces ukrainiennes pour reprendre le territoire capturé par la Russie peu après l’invasion du 24 février.

Les avancées de l’Ukraine ces dernières semaines autour de Kherson et dans le nord-est du pays se sont heurtées à une intensification des attaques de missiles et de drones russes contre des infrastructures civiles, qui ont détruit environ 40 % du système électrique ukrainien avant l’hiver.

Ce chiffre est un bond par rapport au début de la semaine, lorsque Zelenskyy a déclaré que 30 % des centrales électriques du pays avaient été détruites depuis le 10 octobre.

Des habitants tentent d’éteindre un incendie après avoir bombardé dimanche la ville de Bakhmut, dans la région ukrainienne du Donbass. (Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images)

Plus d’un million de personnes étaient privées d’électricité, a déclaré le conseiller présidentiel Kyrylo Timochenko. Un responsable de la ville a déclaré que les grèves pourraient laisser Kyiv sans électricité ni chauffage pendant des jours ou des semaines.

Moscou a reconnu avoir ciblé les infrastructures énergétiques mais nie avoir ciblé des civils.