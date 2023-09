Un avion de combat russe a tenté d’abattre un avion espion britannique transportant 30 membres d’équipage en tirant deux missiles sur l’avion

Un avion de combat RUSSE a tenté d’abattre un avion espion britannique au large des côtes ukrainiennes transportant 30 membres d’équipage.

Le pilote du chasseur Su-27 a tiré deux missiles sur l’avion britannique en septembre dernier après avoir cru avoir l’autorisation.

Un avion de combat russe a tenté d’abattre un avion espion britannique en septembre dernier

Le premier a raté la cible plutôt que de mal fonctionner comme le prétendait la Russie à l’époque.

À l’époque, le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, avait déclaré que le Rivet Joint non armé de la RAF effectuait une patrouille de routine dans l’espace aérien international lorsqu’il était suivi par deux avions de combat russes Su-27.

La Russie avait imputé le lancement du missile à un « dysfonctionnement technique ».

Mais trois sources occidentales de haut rang de la défense ont déclaré à la BBC que les communications russes interceptées par l’avion RAF RC-135 Rivet Joint révèlent que l’un des pilotes pensait avoir reçu le feu vert pour frapper l’avion britannique.

