Un avion de combat chinois a survolé un bombardier américain à une distance critique, suscitant la colère des responsables militaires.

Le Shenyang J-11 chinois s’est rapidement approché mardi du bombardier américain B-52 au-dessus de la mer de Chine méridionale et s’est approché à moins de 3 mètres du contact, a annoncé jeudi l’armée américaine.

L’avion a brièvement harcelé le B-52, volant à proximité à “une vitesse excessive incontrôlée, volant en dessous, devant et à moins de 10 pieds du B-52, mettant les deux avions en danger de collision”, selon US Indo-Pacific. Commande.

Les responsables militaires américains se sont dits “préoccupés” par le comportement du pilote chinois, affirmant que l’histoire récente de cascades similaires en Chine mettait en danger la paix dans la région.

“Nous craignons que ce pilote n’ait pas réalisé à quel point il avait failli provoquer une collision”, a déclaré un responsable militaire à la presse.

L’espace aérien au-dessus de la mer de Chine méridionale revêt une valeur stratégique et la Chine cherche à affirmer son contrôle sur la région alors que les États-Unis et leurs alliés mènent des exercices.

Le Parti communiste chinois a réagi avec frustration, accusant les États-Unis de provocation via une présence militaire excessive.

“Les avions militaires américains ont parcouru des milliers de kilomètres jusqu’aux portes de la Chine pour faire preuve de force”, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning.

Elle a ajouté : “Cela constitue une source de risques pour la sécurité maritime et aérienne et n’est pas propice à la paix et à la stabilité régionales”.

Les États-Unis et la Chine ont refusé de reculer face à l’incident, publiant des déclarations similaires annonçant leur intention de poursuivre leurs opérations comme d’habitude.

“Les États-Unis continueront à voler, naviguer et opérer – en toute sécurité et de manière responsable – partout où les lois internationales le permettent”, a déclaré l’armée américaine.

“La Chine continuera à prendre des mesures résolues pour maintenir sa souveraineté nationale, sa sécurité et son intégrité territoriale”, a déclaré Mao.