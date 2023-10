Un avion de combat chinois s’est approché à moins de 3 mètres d’un bombardier américain B-52 survolant la mer de Chine méridionale, provoquant presque un accident, a déclaré l’armée américaine, soulignant le risque d’un accident alors que les deux pays se disputent l’influence dans la région.

Lors de l’interception nocturne, le chasseur bimoteur Shenyang J-11 s’est rapproché de l’avion de l’US Air Force à une « vitesse excessive incontrôlée, volant en dessous, devant et à moins de 10 pieds du B-52, mettant les deux avions en danger ». d’une collision », a déclaré le commandement américain pour l’Indo-Pacifique dans un communiqué publié jeudi soir.

“Nous craignons que ce pilote n’ait pas réalisé à quel point il était sur le point de provoquer une collision”, a déclaré l’armée.

Le ministère chinois des Affaires étrangères n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires, mais lors d’un incident similaire en mai, le gouvernement chinois a rejeté les plaintes américaines et a exigé que Washington mette fin à de tels vols au-dessus de la mer de Chine méridionale.

La Chine s’est montrée de plus en plus affirmée en faisant valoir ses revendications sur la majeure partie de la mer de Chine méridionale en tant qu’eaux territoriales, une position rejetée par les États-Unis et d’autres pays qui utilisent la vaste étendue de l’océan pour la navigation.

Les revendications de la Chine ont conduit à des conflits territoriaux de longue date avec d’autres pays dans la mer de Chine méridionale, l’une des routes commerciales les plus fréquentées au monde. Un navire des garde-côtes chinois et un navire qui l’accompagnait ont éperonné la semaine dernière un navire des garde-côtes philippins et un bateau de ravitaillement militaire au large d’un haut-fond contesté dans la voie navigable.

Les États-Unis et leurs alliés mènent régulièrement des manœuvres maritimes en mer de Chine méridionale et survolent régulièrement la zone par des avions pour souligner que les eaux et l’espace aérien sont internationaux.

Le B-52 « menait légalement des opérations de routine au-dessus de la mer de Chine méridionale dans l’espace aérien international » lorsqu’il a été intercepté par le J-11 mardi, a indiqué l’armée américaine.

Les interceptions sont fréquentes, les États-Unis affirmant qu’il y a eu plus de 180 incidents de ce type depuis l’automne 2021.

Cependant, ils ne sont pas souvent aussi proches que l’incident de mardi, et avec les tensions déjà fortes entre Pékin et Washington, une collision aurait pu conduire à une escalade.

L’armée américaine a déclaré dans son communiqué que l’incident ne modifierait pas son approche.

« Les États-Unis continueront de voler, de naviguer et d’opérer – en toute sécurité et de manière responsable – partout où les lois internationales le permettent », a déclaré l’armée.

